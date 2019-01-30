恐怖爸媽打死兒子勒死女兒 檢察官怒求重刑

2019年01月30日 10:46 中時 廖素慧

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊說明黃姓夫妻殺人罪起訴。（廖素慧攝）

嘉義縣太保市3個月大女嬰遭凶狠父母虐打、勒脖致死，檢警查出，這對黃姓夫妻早於3年前也撞擊2個月大兒子致傷重不治，檢方30日偵結依殺人罪、故意對兒童傷害致死罪起訴黃姓父親及丁姓母親，並求處重刑。

起訴書指出，33歲黃姓男子與22歲丁姓女子是夫妻，2017年2月間黃男不耐2個月大兒子哭鬧，不斷搖晃他，在桃園龜出區的住處，不慎使兒子的頭部撞擊浴室金屬門框，後來發現兒子臉色慘白、嘴角吐奶且身體癱瘓，經送長林口醫院急救，男嬰有受虐性腦傷併多重器官哀竭、硬腦膜下出血、眼底水腫等創傷，於3月14日傷重不治。

2018年8月底至10月21日，黃父在嘉義縣太保市出租套房內，數次持衣架毆打3月大的女兒的頭部，並用毛巾勒住女兒的頸部左右來回拉扯致女兒頭部多次鈍力損傷及頸部勒傷，丁母卻未制止，且丁平常未按時定量餵奶，致女兒嚴重發育不良，骨受如柴，未盡善照護之責任。

10月21日凌晨，丁女發現女兒無生命跡象，由黃男將女兒送至嘉義長庚醫院，經診斷女兒到院已死亡，左額處有1.5X1.5公分及頭頂部3處1公分傷口、右眼皮水腫併瘀傷、頸部4公分勒痕、右側頸部3公分勒痕癒合及1公分傷口，用心肺復甦術救治仍無自發性心跳，宣告死亡。

檢方將黃男及丁女依刑法第271條成年人故意對兒童犯殺人罪嫌起訴，並認為2人是成年人，且身為2名兒女的父母，未盡照護義務，反而恣意對年僅2、3個月大的嬰孩施暴，輕蔑生命價值，非常不可取，應予從重量刑。

(中時 )