妹穿紅衣自殺！姊曝輕生原因 網怒：全家都是兇手

示意圖。(達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

一名女網友表示妹妹最近穿紅衣自殺，看到妹妹遺書才知道她以前深受霸凌，看了2年的憂鬱症門診，原po自責過去家人沒有對妹妹付出關懷，還酸言酸語「活得那麼痛苦去死好了」。然而網友看到文章後，卻一面倒指責原po一家的冷漠「你們一家也是兇手」。

該名女網友在《Dcard》發文表示妹妹極度自卑，會不時在家人群組發表「想殺掉以前霸凌我的人」等偏激言論，然而原po一家沒察覺到妹妹心理狀況，爸媽沒有安撫妹妹情緒，原po也厭惡妹妹的負面情緒，脫口說出「活得那麼痛苦去死好了」，等到妹妹自殺時，原po才懊悔說「如果我們知道她生病，會包容她的」，最後更在貼文指出「當年霸凌她的人真的很可惡」

網友一看原po妹妹遭遇震驚不已，將矛頭指向原po一家人的冷漠「妳也很可惡，用言語去霸凌了你妹妹」、「你們有關心過她？不然怎麼不知道她生病了？」、「壓死駱駝的最後一根稻草」、「憂鬱症需要很多的包容跟愛」，持中立意見的網友則認為，如今指責自殺者一家的過錯於事無補，「選擇離開對她來說反而自由…」

之後原po補充解釋，承認自己「很可惡」，不知道妹妹國中被霸凌會影響她那麼嚴重，她也指出，全家有鼓勵妹妹，但1家人沒有聊天習慣，不會吐露心事，也不會像一般人的溫情喊話「從小到大我們家庭的模式就是這樣」，仍掀起網友激烈論戰。

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(中時電子報)

文章來源：Dcard

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