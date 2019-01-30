狠殺女友辯殺狗誤傷 醋男法庭下跪道歉輕刑15年

李姓男子撞見女友與前男友酒，醋勁大發殺女友，判刑15年。(示意圖)

友善列印
中時

新北市李姓男子去年不滿陳姓同居女友與前男友一起喝酒，他拿菜刀往陳的頸部、頭部劈砍致死，新北地院依殺人罪將李男判處無期徒刑，高院考量李男坦承犯行並下跪道歉，且將所有存款領出賠償死者家屬，將李男改輕判15年。全案可上訴。

高院指出，李男在偵審期間否認殺人，高院審理期間坦承犯行，且他雖未自首，但他行凶前己經打包行李，放置屋外隨時可以逃跑，卻在回復理智後打電話通知警消人員到場，試圖搶救陳女，足見良心尚未完全泯滅，由於科刑基礎已改變，因此予以輕判。

去年3月17日凌晨2時許，46歲的李男撞見陳姓女友和前男友在公園內喝酒談心，他醋勁大發要求陳女馬上回家卻被拒，他當場失控怒吼還摔酒瓶，甚至動手打陳女耳光，之後他獨自返家。

李男等到陳女回到住處後，立即質問對方「為何喝到三更半夜才回來？」「是不是不要我了」「是不是背叛我？」等話，並抓狂持菜刀、西瓜刀往女友頭部、頸部胡亂劈砍，還一併刺傷一旁陳女所飼養的土狗。

李男被逮後否認殺人，辯稱當時遭土狗攻擊，原想持刀反擊，不慎誤傷陳女，檢方起訴後，新北地院考量李男否認犯行，將他判處無期徒刑，高院改判刑15年。

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(中時 )

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