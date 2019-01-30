美斷馬杜洛金脈逼他滾 效果恐適得其反

美國媒體認為美國對委內瑞拉國營石油公司實施制裁，恐讓馬杜洛更有理由把持政權，反而更難以撼動他的地位。圖為馬杜洛28日視察軍隊。（路透社）

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中時電子報

美國政府29日針對委內瑞拉國營石油公司實施制裁，擴大施壓委國總統馬杜洛，希望能促使他將政權移交給美方支持的反對派領袖瓜伊多；不過，美國媒體認為此舉恐讓馬杜洛更有理由把持政權，反而更難撼動他的地位。

美國媒體認為美國對委內瑞拉國營石油公司實施制裁，恐讓馬杜洛更有理由把持政權，反而更難以撼動他的地位。

美國新聞網站Vox報導，雖然川普目標為藉由斷金脈，降馬杜洛低拉攏對忠誠者的能力。馬杜洛（Nicolas Maduro）利用委內瑞拉國營石油公司（PdVSA）獎勵他的親信，如提供股份給軍隊高層，藉此拉攏人心。而美國制裁計畫除了凍結PdVSA所有資產之外，在美國交易所得的任何現金都將進入一個限制提領的帳戶，直到馬杜洛將這家公司的控制權移轉給民選領導人或瓜伊多（Juan Guaido）。

但一名匿名官員表示，若對PdVSA實施制裁，除了讓馬杜洛震怒之外，只會給他更多彈藥，砲轟指責這是美國針對他精心設計的政變。此外，如果委國陷入比現在更大的經濟困境，馬杜洛可以怪罪於美國實施的相關制裁，也許會因此重新獲得部分菁英分子的青睞，尤其是軍方領導階層。

此外斬斷馬杜洛金脈，也會傷害委內瑞拉人民，更讓馬杜洛藉口稱帝國主義干預，美國要為造成委國相關問題負責。畢竟PdVSA提供穩定工作和委國社會計畫的收入，但缺乏金流，可能會進一步摧毀早已面臨經濟危機的委國或委國人民。

(中時電子報)

文章來源：The US placed new sanctions on Venezuela’s oil giant. They could backfire.

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