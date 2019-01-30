多數人都錯了！台大醫：減肥第一步不是限制熱量

2019年01月30日 10:40 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

一般人都以為減肥第一步就是控制飲食，但節食了半天、對熱量斤斤計較，體重卻仍不動如山，專家表示，其實減重的第一步不是限制熱量，而是「早早睡，睡飽飽」。

台大醫師張立人在「終結腦疲勞！台大醫師的高效三力自癒法」一書中指出，睡飽比吃飽更重要，許多人喜歡熬夜打電動、泡夜店，或是東摸西摸地捨不得睡，這種行為就如同趕走自己體內的「神醫」，讓自己陷入病痛而不自知。

張立人表示，睡眠不足、睡眠品質差或失眠都會對健康造成危害，而營養失調則會影響睡眠，當大腦缺乏葉酸、色胺酸、Omega-3不飽和脂肪酸、膳食纖維等關鍵營養素，以及遭受任何形式的糖、精製澱粉、油炸食品等不當飲食摧殘時，就可能引發失眠、焦慮、憂鬱、注意力不集中、健忘等症狀。

張立人說，營養失調就像鋰電池沒有鋰質，如何產生電？同理可證，當大腦缺乏能量，身體自然無法正常運作。因此減重的正確步驟應該是攝取均衡的營養、擁有充足的睡眠，當生活作息正常，身體才能正常運作，最後才是戒掉「情緒宣洩性飲食」，例如戒掉「嗜糖」。

張立人指出，他離開大醫院「不正常」的工作環境後，要求自己睡眠時間要規律、不熬夜，每晚睡足7至8小時，當壓力減輕時，自然而然對含糖飲料、巧克力蛋糕及油炸食物不再如此依賴，例如改喝不加奶精和糖的黑咖啡，以地中海飲食取代精製澱粉食物，喝水取代含糖飲料。

張立人表示，兩年的時間，他的身體質量指數（BMI）從27一路降到22，還整整瘦了15公斤，「一切都在自然的狀態下發生，沒有半點勉強」，不只體力變好了，頭腦也變得更清楚。

(中時電子報)