陳明通稱要落實「民主防護網」馬曉光：作繭自縛

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陸委會主委陳明通日前在新春記者會上表示，要落實「民主防護網」，完備安全防衛機制，並在拜會高雄市長韓國瑜時對兩岸交流提出了限制要求，大陸國台辦發言人馬曉光今天上午在例行記者會中表示，民進黨政府不管是設置防線或編織網路，最終只能是作繭自縛。

馬曉光表示，民進黨當局罔顧廣大台灣民眾要求發展兩岸關係、改善經濟民生的強烈願望，不斷升高兩岸對立，限制兩岸交流，進一步暴露了他們與台灣民眾利益為敵的本質。

他認為，民進黨政府設置「防線」也好，編織「網路」也罷，都擋不住兩岸同胞走近走實走好的步伐，最終只能是作繭自縛，被廣大台灣同胞所唾棄。

馬曉光重申，大陸和台灣同屬一個中國，體現一個中國原則的「九二共識」，是兩岸關係和平發展的政治基礎，堅持這一原則，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能從中受益。他表示，大陸將繼續團結廣大台灣同胞，排除干擾，擴大深化包括兩岸城市交流在內的經濟交流合作，增進台灣民眾利益福祉，促進兩岸同胞心靈契合。

此外，前行政院長賴清德日前表示，台灣制定「新憲法」的時機已到。馬曉光抨擊，賴清德此前就曾妄稱自己是「台獨工作者」，現在他的「台獨」面目更加暴露無遺。

馬曉光強調，以所謂「制憲」的名義推動「法理台獨」，只會把台灣推向危險的深淵，嚴重破壞台海和平穩定，大陸絕不會坐視。

針對蔡英文總統日前頻繁至國軍部隊視察，並談到「大陸威脅論」，陸媒認為蔡英文企圖以武獲「獨」、以武拒統。對此，馬曉光表示，「一句話，以武拒統，死路一條。」

(中時 )

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