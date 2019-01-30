宜縣消保官偕家人簽署預立醫囑

2019年01月30日 11:12 中時 李忠一

「病人自主權利法」在今年1月6日上路後，確保每一位完全行為能力者在生命盡頭，皆可以選擇最後尊嚴及善終，羅東博愛醫院開辦預立醫療照護諮詢門診，而宜蘭縣消保官王雅琳一家5口日前預約諮商，王雅琳與家人以正面、健康態度面對生死議題，會後簽下5份決定書，成為宜蘭縣第一組的簽署人。

院方表示，病人自主權利法保障國人的醫療自主權，只要是具完全行為能力者，無論是處於健康或疾病狀態，皆可偕二等親屬，赴開設預立醫療照護諮商門診的醫院進行「預立醫療照護諮商」，共同討論5種特定臨床狀況下，希望的醫療照護與善終選項，再簽署「預立醫療決定書」，最後由醫院上傳至衛福部並註記於健保卡上。

院方指出，宜蘭縣政府消保官王雅琳夫婦與父母、兒子三代同堂共5人在25日上午相偕前來，近2小時的諮商中，意願人針對醫療名詞、定義不解之處向諮商團隊詢問，團隊也不斷拋出情境和假設，引導家庭成員之間共商討論。

在家人充分的互相理解後，5人完成簽署，院方完成衛福部註記、系統上傳，成為第一批於院方正式註記的意願人，彼此也對未來更感踏實和安心。

王雅琳經常和家人分享想法，過去避諱及忌談「死亡」的父母也逐漸改變觀念，「生」與「死」都是生命的展現，在意識清楚時，決定自己於生命終點時的品質與尊嚴，以正面、健康的態度來圓滿生命的內容，有了這層體悟，全家決定一同參與諮商、簽下決定書。

(中時 )