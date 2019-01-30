桃市春節不打烊 鄭文燦挑戰9天參香100間廟宇

2019年01月30日 11:12 中時 甘嘉雯

市府各單位春節不打烊。（甘嘉雯攝）

下周就是農曆春節，市府30日公布春節不打烊措施，包括觀光走春、休憩運動、交通運輸、公安社福、環境清潔、醫療食安不打烊，而市長鄭文燦在春節期間又將展開鐵人參香行程，從桃園市區到復興鄉大小廟宇，9天共計100個，他笑說「選前選後要一樣」。

市府特別邀請知名網路插畫家厭世姬操刀，製作「豬事大吉不厭世」意象，厭世姬擅長簡單的線條以及清楚易懂的文字傳達訊息，很容易引起年輕世代的共鳴，目前厭世動物園的臉書粉絲團粉絲超過19萬人。

觀旅局長楊勝評說，觀光走春不打烊包括台灣好行慈湖線、小烏來線與親子樂園線初二至初六不停駛；風景特定區如虎頭山公園、角板山，3處旅遊服務中心（桃園火車站、中壢火車站、高鐵桃園站）不打烊；中平路故事館、眷村故事館初五、初六開館、大溪木藝生態博物館初二至初六開館、桃園孔廟初一至初六開館、桃園市客家文化館初三至初六部分開放。

沿海的竹圍漁港漁貨直銷中心、永安漁港漁貨直銷中心照常開放，桃園市區的G10GO!市集、桃園軌道願景館初三至初六照常開放。

過年大魚大肉後，來運動也是不錯的選擇，包括桃園國民運動中心、中壢國民運動中心、桃園市南平運動中心、桃園市立蘆竹羽球館、桃園市立游泳池初二至初五開放（早上8點到下午16點），初六照常開放。

民眾關心的交通運輸部分，計程車服務不打烊2月1日至10日單趟加收50元，機場排班計程車單趟加收100元，路邊停車場全天不收費，局長劉慶豐說，若違停嚴重者，「拖吊領車也不打烊」，維持每日08：00-24：00提供領車，公共自行車YouBike24小時提供租借服務不打烊。

另外，含括社會局、警察局、消防局、農業局的社福公安不打烊，協助民眾舉家外出、居住安全維護、受理報案24小時不打烊、刑事案件查詢，消防救災、緊急救護等服務事項、捕蜂捉蛇工作，24小時服務，119、110、1999均不打烊；熱食供應站包括桃園市街友外展中心、人安基金會中壢站除夕至初10點到14點提供泡麵、八寶粥等即食食品，供街友索取；獨居老人及身心障礙者，年節期間提供替代餐食。

各區垃圾清運（不含復興區），2月3日（小年夜）下午14：30起加強清運一趟，夜間停收，2月4日（除夕）、2月9日（初五）早上清運一趟，夜間停收，2月5日至8日（初一至初四）及2月10日(初六)暫停收運，11日（初七）恢復正常收運。

復興區垃圾清運2月3日（小年夜）、4日(除夕)及9日(初五)上午8時起加強清運一趟至收運結束止，5日8日(初一至初四)及10日(初六)暫停收運，11日(初七)恢復平日正常收運。

醫院春節急救責任醫院急診24小時；門診以各醫院實際運作為主，就醫前請先電洽各醫院，24小時類流感防疫專線0800-033-355；而今年新增防堵非洲豬瘟不打烊，發現或獲得來路不明肉品，防疫通報0800-039-131。

(中時 )