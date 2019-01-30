推動雙語國家 中小學全英語教學師資未來3年培育2000人

2019年01月30日 11:13 中時 林志成

行政院決定推動台灣成為「雙語國家」，在教育方面，學校許多課程如果可以進行全英語教學，將有助於達成目標。教育部表示，目前已有19所師培大學預定開設培育課程，以培育中等及國民小學全英語教學之師資，108至111年(短期)預計可培育2000人。

教育部師資培育司代理科長周佩君說，全英語教學對我國而言是一種全新教學方式的嘗試，經多次召開會議研商，未來全英語教學課程優先實施的領域科目，國、高中以英文、數學為主；國小以數學領域、自然科學領域、藝術與人文領域為主。

行政院自107年起推動台灣成為雙語國家，並由國家發展委員會擬定推動雙語國家計畫，其中雙語教育為外界關注的重要政策，而雙語教育師資之培育則為重要關鍵之一。

教育部於107年11月函頒「全英語教學師資培育實施計畫」，規劃以師資職前培育與教師在職進修等策略，培育高級中等以下學校以英語教授各學科之專業師資，全面提升我國教師具有英文教學之能力！

教育部表示，全英語教學於教師職前培育階段，首重師資生甄選條件、修課規範、教育實習與證書核發等項，目前已有完整的配套規畫。未來教學現場所需師資，將具備結合英文與學科專業之能力，期能在教學過程中，提升學生接觸英語文之機會，增進學生學習英語之興趣。

教育部說，目前已有19所師培大學預定開設培育課程，以培育中小學全英語教學之師資，108至111年(短期)預計可培育2000人，112至115年(中期)預計可培育3000人，116至119年(長期)預計可培育5000人。

教育部已於108年補助6所師資培育之大學設置全英語教學研究中心，中等部分為：台師大、彰師大及高獅大；國民小學為：清大、國北教大及台中教大，爾後將視辦理情形增加辦理學校。目前培育中小學全英語教學的師資，先以大學師資生為對象，未來才會逐步推動到讓在職教師來進修。

(中時 )