韓國瑜小心了！正妹激情告白：每天緊盯比查老公還勤快

2019年01月30日 10:42 中時電子報 王子瑄

正妹網友在「韓國瑜後援會」發文。(圖/翻攝自網路)

高雄市長韓國瑜引爆的「韓流」旋風，不只選前夯，選後更持續延燒。日前夫人李佳芬出席癌症基金會，表示被先生傳染，夫妻倆雙雙重感冒。韓也在直播中，坦言自己新年願望是「當隻靜靜的老烏龜」，大睡三天。有正妹韓粉在臉書激情告白，說自己每天緊盯韓市長比查老公、男友還勤快！

韓國瑜夫婦掛病號，李佳芬更表示先生在日夜奔波、疲倦勞碌下，體力早已透支；過往年菜都是由先生料理，但今年不會了，因為全家都有默契，過年要讓韓好好在家休息。韓國瑜也屢屢被媒體捕捉到雙眼紅腫畫面，每天能睡超過三小時都是奢望。日前上年菜話家常直播時，韓國瑜也坦言新年願望是「當隻靜靜的老烏龜」，好好的睡個三天三夜。

對此，有正妹網友在臉書「韓國瑜後援會」發文：「每天上網看今天韓市長又給我跑哪裡了……比查老公男友還勤擔心他累、心疼他瘦……怎麼會這樣。」激情如告白的留言，引爆韓粉共鳴，讚數大破2000！

韓粉們也紛紛在底下「+1」，更有人表示：「妳愛上他了 哈哈哈......」「大家都一樣喔！」「真的會這樣欸」、「老公唸我~妳眼睛快瞎了啦～眼睛張開就只知道找韓國瑜」、「對啊！我怎麼每天在查韓市長跑哪裡去了！比查老公還勤快！」「妳是對的，愛護韓市長追隨他的行蹤已經成為很多人的生活重心了！」

(中時電子報)