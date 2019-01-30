江丙坤追思紀念會 連馬吳王都出席

前海基會董事長江丙坤去年底辭世，國民黨主席吳敦義（中）30日上午抵達台北國際會議中心，出席江丙坤追思紀念會。(中央社)

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前總統馬英九（中）30日上午前往台北國際會議中心，出席前海基會董事長江丙坤追思紀念會。(中央社)
前立法院長王金平（中）30日在台北國際會議中心出席前海基會董事長江丙坤追思紀念會。(中央社)

前海基會董事長江丙坤去年底病逝，今早則由三三企業交流會、兩岸企業家峰會、海峽兩岸經貿文化交流協會等舉辦追思紀念會。國民黨主席吳敦義會前受訪一度哽咽表示，江丙坤對兩岸和平穩定發展做出非常了不起的貢獻，是南投縣非常出類拔萃的先進，內心有非常多的不捨，祝福他的家人都能以他為榮，繼續為國家社會做出重大貢獻。

江丙坤追思紀念會今於台北國際會議中心舉行，包含前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前國民黨主席連戰、前副總統蕭萬長、前立法院長王金平、工商協進會理事長林伯豐、台積電創辦人張忠謀等人出席；會中，馬英九左右分別坐連戰、蕭萬長，吳敦義則是與王金平坐隔壁。

吳敦義受訪表示，江丙坤是位傑出、學養深厚、對國家經濟發展貢獻非常了不起的人，尤其在最後階段擔任海基會董事長，2010年代表中華民國政府海基會與中國大陸海協會長陳雲林簽署ECFA（兩岸經濟合作架構協議），包含貨品貿易、服務貿易、爭端解決與投資保障，讓中國大陸對於廣大台商的投資保障、人身安全都能妥善照顧。

吳敦義接著說，之後共簽署23項協議，其中好幾樣都是江丙坤代表中華民國政府授權的海基會，與中國大陸授權的海協會簽署，對於兩岸和平穩定發展做出非常了不起的貢獻。

吳敦義最後哽咽表示，今日出席追思會，內心有非常多的不捨，尤其江丙坤是南投縣繼林洋港後，非常出類拔萃的先進，對國家、地方、民眾、兩岸都有重大貢獻，非常不捨，但也祝福他的家人都能夠以他為榮，繼續為國家社會做出重大貢獻。

(中時 )

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