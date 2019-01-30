國軍春節協助外、離島運輸 搭乘C-130只要一千元

空軍C-130運輸機。圖軍聞社。

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中時

春節期間，國防部依往例配合交通部民航局，規劃C-130運輸機待命，當外、離島地區因天候不佳，或主要節日造成大量民眾滯留，且民間運量無法及時負荷需求時，協助離島民眾順利返家。

國防部指出，春節期間將配合交通部疏運期程，目前規劃於1月16日至2月16日，共計11日待命應援。國防部循春節疏運往例，配合交通部疏運申請期程，規劃C-130運輸機於屏東本場待命，在不影響戰備演訓任務，及不與民爭利前提下支援需求。

國防部依據交通部民航局「機場暫停起降期間旅客疏運緊急應變機制」，當外、離島地區因天候不佳，或主要節日造成大量民眾滯留，且民間運量無法及時負荷需求時，由交通部向國防部傳真公函提出申請，俾派遣兵力支援執行。

國防部統計，近三年共派遣空軍C-130運輸機協助疏運136架次，搭載軍民7,702員。）國防部後勤管理處處長耿廣義表示，每一架C-130運輸機搭載70人員，民眾每位搭乘一千元，包含保險。

國防部表示，為提供國人、國軍官兵及眷屬醫療服務，108年春節連續假期，各國軍醫院維持正常急診及住院服務。各國軍醫院詳細開診資訊均公告於國防部軍醫局及各國軍醫院網頁(http：／／mab.mnd.gov.tw／NewsDetail.aspx？id=117)，民眾、國軍官兵及眷屬可上網查詢，亦可電洽各國軍醫院瞭解相關資訊。

(中時 )

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