李婉鈺控警吃她豆腐挨告 獲不起訴確定

2019年01月30日 10:53 中時 陳志賢

王姓員警嘴部挫傷。（警方提供）

前新北市議員李婉鈺，前年酒後在前立委張碩文家門外鬧事，見警方獲報前來處理，與員警發生肢體衝突，遭依妨害公務等罪起訴。事發後，李婉鈺多次公開指控警察毆打她、吃她豆腐，警員王重羲遂另告她妨害名譽，台北地檢署不起訴後，王員向高檢署聲請再議，高檢署駁回再議，李婉鈺獲不起訴確定。

不過，員警另向李婉提民事求償60萬元，法院仍在審理中。

李婉鈺2017年11月28日酒醉，深夜跑到已婚的前立委張碩文家門外按電鈴、拍鐵門，鄰居不堪其擾報警，員警到場勸阻時，李婉鈺竟掌摑鄰居和員警，還伸手搶員警密錄器，怒嗆「你囂張甚麼」。李婉鈺後來遭依妨害公務、強制未遂罪遭北檢起訴，檢方除求刑11月，並建請法院不要給予緩刑，全案仍在審理中。

但案發後，李婉鈺接受媒體採訪時，反控員警當下毆打她、吃她豆腐，王員不滿被汙衊，另向北檢提告李女妨害名譽。

北檢調查後，認為李婉鈺受訪時並未對員警指名道姓，且當天雙方確實有肢體上衝突，李婉鈺對於事發細節認知可能有所差異，但無法證明她是惡意誹謗，今年初依罪證不足，將李女不起訴。

王員事後向高檢署聲請再議，高檢署支持北檢見解，駁回再議，因此李婉鈺獲不起訴確定。

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(中時 )