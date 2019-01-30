謝龍介若輸掉補選代表韓流結束？他分析揭民進黨慘況

謝龍介獲國民黨徵召參選台南市第2選區立委補選。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

台南市立委補選，國民黨派出的謝龍介有知名度優勢，但台南是傳統綠營鐵票區，難度不小！高雄市長韓國瑜表示，之前謝龍介幫了他很多忙，他將為謝龍介輔選。若謝輸掉補選，是不是代表韓流結束？對此，有網友分析後表示，該選區綠到會怕，若能翻盤2020民進黨不是只有災難能形容，搞不好都會滅黨。

謝龍介獲國民黨徵召參選台南市第2選區立委補選，他的高知名度加上本屆市議員選舉期間，在韓流效應下，一舉拿下全市最高票。日前韓國瑜表示，去年九合一大選時備感艱難，謝龍介幫他站台，對於謝這次投入立委補選，他一定會去看。目前謝龍介就等韓國瑜排定時間，並希望在韓助攻下，讓「綠的出汁」的第2選區由綠地變藍天。

網友Carmelo3在PTT發文指出，前行政院長賴清德跟行政院副院長陳其邁都表示力挺郭國文，但謝龍介現在是藍營台南第一天王，全台議員大概只有王世堅知名度比他高。他說若以韓國瑜跟謝龍介的交情，應該會全力輔選，或許有一拚的機會，但若是以慘敗收場，是否代表韓流告終？

然而，根據前兩屆立委選舉數據分析，2012年立委選舉，民進黨的黃偉哲得票率為68.08%；國民黨的周賜海則是29.61%。2016立委選舉，民進黨的黃偉哲得票率高達76.47%；反觀國民黨的黃耀盛僅18.67%。

有網友分析指出，這次補選投票率台北為3成，台中2成5。他說都是以拚陸戰情況下，台南若要翻，比高雄難度還高。他直言，如果能翻盤，2020民進黨不是只有災難能形容，搞不好都會滅黨了。

對此，許多網友紛紛回應表示「這區可能是全台最綠了」、「這席立委絕對選到殺到見骨，這席輸了對DPP還得了，動搖黨本」、「這區真是綠到發亮 能夠拉近票數差距就算贏了」、「不可能輸的 想太多」。但也有樂觀網友表示「拚看看才知道，高雄一役後堅信沒有不可能翻盤的」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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