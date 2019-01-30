獨》前教長吳茂昆爭議多 堅持拔管立場正確不退讓

2019年01月30日 11:09 旺報 李侑珊

本報日前獨家報導，前教育部長吳茂昆積極運用人脈，欲安插兒子吳孟真至中研院物理所未果，吳茂昆當時受訪時，也再度提起台大校長案，也堅持校長遴選過程有瑕疵，認為台大遴委會應重啟校長遴選，面對諸多爭議，吳再次回應：「若有人當面毀謗你，一定有人在背後讚美你；反之，若有人當面讚美你，必定就有人在背後貶詆你」，意即言行並無失當，都是被外界誤解。

前教育部長吳茂昆爭議多，不只去年4月28日駁回台大校長遴選案，還脫口而出「學術沒有民主」等政治金句而成為新聞人物，更涉及多起學術倫理問題，近期更爆出他積極運用各種人事特權，多年來亟欲安插兒子吳孟真到中研院物理所任職，但因吳孟真學術表現不佳而未果。

一名北部頂大理工科系青年教授表示，《公務人員任用法》第26條確有範圍較大的規定，即機關首長不得安排三等親以內親屬在同一機關任職，吳氏父子近期傳出的爭議不僅於此，但吳茂昆在中研院物理所的勢力大，本土學界主要有兩大學閥，「一個李遠哲，一個吳茂昆」，外界無從撼動其影響力。

吳茂昆當時受訪時，除了不斷為兒子叫屈，認為台灣的社會氣氛過於民粹，兒子不斷被輿論攻擊，最後變得「不愛台灣」，他另也提到對管中閔就任台大校長的想法，雖強調他對管個人沒有意見，但他在電話反問記者對這起事件的想法，並仍堅持台大本次校長遴選案有重大瑕疵，台大遴選委員會的做法也失當，台大做為龍頭大學，卻缺乏學術誠信，強調自己在教育部長任內的決定沒有錯，時間再重來一次，他依舊會駁回此案，即要求台大重啟校長遴選。

由於吳在電話中，再度表示他對台大校長案的態度，記者當下向他邀約專訪，吳並沒有拒絕，事後再度聯繫吳，並發送訪綱，問題不只包含安排兒子到中研院物理所的爭議，以及被監察院彈劾後，依舊在中研院擔任特聘研究員，並領取500萬元的年薪，也希望能談談管中閔就任台大校長的看法。

吳茂昆在收到記者簡訊後3天回應，指出他近日在中研院物理所參加一場演講，「其中一個最有意義的啟示是『若有人當面毀謗你，一定有人在背後讚美你；反之，若有人當面讚美你，必定就有人在背後貶詆你。』並強調，針對提問，「我決定不再做任何回應」。

(旺報 )