NBA》韋少連4場大三元 雷霆強摘6連勝

2019年01月30日 11:11 中時電子報 黃邱倫

雷霆今天前往奧蘭多踢館，韋斯布魯克找回手感，全場12投7中，繳出23分、14籃板、14助攻，連續4場大三元的優異成績單，幫助球隊126比117戲耍魔術，強摘6連勝。

Brodie moves.

16p/7a/6r in 1st half. @USCellular Connection Highlight pic.twitter.com/axFOUZGYH9 — OKC THUNDER (@okcthunder) 2019年1月30日

這是韋斯布魯克本季第17次大三元，光是一月分就出現10次，連續4場大三元也是本季最佳，雷霆從19日擊敗七六人開始，先後斬殺尼克、拓荒者、鵜鶘、公鹿與魔術，當中七六人、拓荒者和公鹿都是東西區強權。

韋斯布魯克先在拓荒者之戰攻下29分、10籃板、14助攻，緊接著又在主場迎戰鵜鶘砍進23分、17籃板、16助攻，在與公鹿交手時又拿下13分、13籃板、11助攻，雖然三場比賽的投籃命中率都不及五成，但雷霆在主場的3連戰當中都順利留下勝利。

此役，韋斯布魯克只出手12次平本季新低，將心思放在防守和助攻方面，尤其是第四節的4次助攻，幫助雷霆逆轉了戰局。

雷霆能贏得這場戰役，除了韋斯布魯克外，保羅喬治上半場16投11中，攻下31分創生涯新高，全場貢獻37分、6籃板、4助攻、3抄截，替補悍將薛洛德挹注21分，光是第四節就狂砍18分，三人是雷霆能夠逆襲的最大功臣。

(中時電子報)