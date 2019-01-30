猴塞雷超值驚喜福袋大年初一起限時開賣

2019年01月30日 11:09 中時電子報 綜合報導

曾在去年造成轟動的卡通頻道快閃店，走進店內的民眾無一不被卡通頻道旗下的可愛主角們征服，進場血拚後都心滿意足的提著大包小包戰利品走出商店。本次在士林科教館的「卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會」，將帶來更多更齊全的周邊商品，另外還特別推出期間限定商品讓粉絲們搜刮回家。

棒球造型的《飛天小女警》線圈筆記本，七八年級生必敗商品之一。（時藝多媒體提供）

不僅展區內的多項大型設施很有看頭，「卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會」紀念品區更是必逛行程之一，紀念品區裡匯集大小朋友皆喜愛的卡通角色商品如《探險活寶》、《熊熊遇見你》、《飛天小女警》、《BEN10》…等，為呼應本次活動「運動」主題，主辦單位特別推出期間限定運動風格商品，全球首次亮相的限量商品僅在現場紀念品區販售。有令眾多少女心花怒放的《熊熊遇見你》主角群大大、胖達、阿極戴上運動頭帶、手拿啦啦隊彩球的絨毛娃娃和零錢包，一上架就已造成搶購熱潮；還有七、八年級生心目中的經典卡通《飛天小女警》，也推出花花、泡泡和毛毛運動風線圈筆記本，就連仿間較少見的《阿甘妙世界》商品都在本次紀念品區中出現，現場還有超多各式各樣的商品等你來挖寶!

琳瑯滿目的《熊熊遇見你》系列商品。（時藝多媒體提供）

新春加碼，主辦單位於初一起推出限量「猴塞雷超值驚喜福袋」，裡頭有熊熊三兄弟運動毛巾、阿寶老皮造型證件套、線圈筆記本等商品，超值價格熱愛卡通明星的粉絲們一定要把握機會搶購，把滿滿的紀念品帶回家過好年。走春好去處就在士林科教館七樓「卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會」，活動橫跨寒假、農曆春節、元宵節和228連假等假期，紀念品區不用購票即可入場選購，讓你好拍又超好買！

療癒指數破錶的紀念品區周邊商品為本次活動的必逛重點之一!（時藝多媒體提供）

活動資訊

n 活動名稱：卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會

n 活動日期：2018/12/15(六)-2019/3/17(日) (周一正常營業，除夕休館)

n 開放時間：非寒假之平日 09:00-17:00(16:00停止售票入場)，六日/寒假(1/21-2/10)/國定假日09:00-18:00(17:00停止售票入場)

n 活動地點：國立臺灣科學教育館7樓南側展覽廳

n 洽詢專線：02-66169368 (週一至週五11:00-17:30)

n 官方網站: https://bit.ly/2DfYExm

n 主辦單位：Cartoon Network卡通頻道、時藝多媒體傳播股份有限公司

n 協辦單位：國立臺灣科學教育館

n 贊助單位：孩之寶Nerf

n 設備贊助：華碩電腦(ASUS)

(中時電子報)