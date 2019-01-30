陸間諜能力超進展！美情報頭子6字表震驚

2019年01月30日 11:18 中時電子報 吳映璠

美國參議院情報委員會29日舉行聽證會，三大情報頭子共同向參議員發布全球威脅評估報告，指出幾個令人相當驚訝的消息，包括中國大陸的間諜能力相當卓越，連FBI局長都直呼「超乎想像」；另外大陸攜手俄羅斯對抗美國的緊密合作關係，是過去數十年來之最，已讓美國在間諜活動與網路攻擊上面臨最大威脅。

美國參議院情報委員會29日聽證會影像。

據南華早報報導，美國中央情報局（CIA）局長哈斯柏（Gina Haspel）、國家情報局（National Intelligence）局長柯茨（Dan Coats）、聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）周二赴參議院聽證會發表《全球威脅評估報告》（Worldwide Threat assessment report）。

瑞伊在聽證會上以6個形容詞描述中國大陸日益精進的情報能力，包括越來越「深沉」、「多元」、「惱人」、「具挑戰性」、「複雜」、以及「令人擔心」，瑞伊直言大陸情報能力所構成的威脅已提升到他「難以想像」的程度。

他以數據佐證這項論點，指出過去幾年來，FBI在全美56個分支進行的經濟間諜調查案件已經翻倍，而且幾乎所有案件最終都指向中國大陸。

他說美國人民將逐漸發現，北京政府、中國共產黨、大陸國營企業、甚至是民營企業之間的界線是相當模糊的。

除此之外，三大巨頭也點出，北京與莫斯科攜手對抗美國，現在兩國的緊密合作關係是自1950年代中期以來之最，並警告兩國聯手已對美國構成最大的間諜及網路威脅。柯茨示警，俄羅斯將持續在社群媒體上進行宣傳活動，以加深美國社會及族群衝突。

而他也再次強調，北京的一帶一路政策將是大陸對外拓展經濟、政治、軍事力量的主要途徑，同時，北京也將運用其聯合國維和經費第二大出資國、常規預算第三大出資國的身分，持續在人權及台灣議題上對聯合國施壓。

共和黨籍參議員里契（James Risch）表示，過去幾十年來美國已逐漸相信，中國大陸在各個方面都將成為美國21世紀最大的競爭對手。

而針對中國大陸全方面的威脅，共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）已表明美國需要全方位、跨部門的合作來對抗威脅，他已和民主黨參議員沃納（Mark Warner）共同提交法案，訴求白宮成立關鍵技術與安全辦公室（Office of Critical Technologies and Security），協調各部門溝通合作，抵擋他國政府所支持的技術竊取威脅。

(中時電子報)