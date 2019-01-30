畢業後找到好工作 跨校合作提升職涯輔導成效

致理科大獲教育部青年署補助推動「創新職涯發展計畫」，參與競賽活動之學生於台上報告。（教育部提供）

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現在大學畢業生要找到一個好工作並不容易，因此各學校提前為學生進行職涯輔導。致理科技大學與與銘傳大學辦理職輔人員跨校交流，強化職涯輔導人員的輔導知能，提升大專校院推動職涯輔導成效。

致理科技大學為加強學生就業力，107年提出「創新職涯發展計畫」獲得教育部青年發展署大專校院推動職涯輔導補助計畫經費，結合校內職涯發展課程，推動學生職涯輔導活動，並與銘傳大學合作。

致理科技大學除了安排工作坊、參訪外，更邀請具全球涯發展師證照(GCDF)團隊到校提供職涯諮詢服務。為學生舉辦產業介紹競賽，讓學生於職業訪查後製作產業介紹報告，說明該產業特色及就業條件。

「會設計的人很多，但要從眾多人脫穎而出是件很不容易的事！」致理科大多媒體設計系學生林綵湄在參與過職業訪談後對自身職涯及職場準備有更多體悟，從訪談多媒體教師一職後了解，要當一位稱職工作者很不容易，不但要磨練自己的功力，還要有一顆能夠包容學生的心來去面對所有事物。

這項計畫還辦理跨校際大專校院職輔人員職涯輔導提升二日營，雙向提升學校間互動交流機會，發展創新職涯輔導方式。參加二日營活動的台師大培育學院老師陳宇宬在課程中獲益良多：「與不同學校的老師、職輔人員交流，傾聽每個人的想法與做法，讓我未來在職輔工作上能以更多元的方式協助同學。」

青年署「108年大專校院推動職涯輔導補助計畫」即將於2月開跑，各校可結合自身經驗與學生需求，規劃多元及創新的職涯輔導方式，強化學生競爭力踴躍提案。相關資訊可上大專校院職涯輔導資訊平台（http：／／mycareer.yda.gov.tw／）查詢。

(中時 )

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