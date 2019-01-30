台菲簽署區塊鏈合作備忘錄 許毓仁促雙邊交流

2019年01月30日 11:31 中時 周毓翔

國民黨立委許毓仁今以「立法院推動區塊鏈連線」會長身分，於立法院和菲律賓「CEZA經貿特區」以及「ABACA亞洲區塊鏈暨加密貨幣協會」簽署合作備忘錄，直接促進台菲雙邊經貿與產業的實質交流和合作。許毓仁說，台菲雙方的簽署不僅打開國際外交的空間，也讓台灣在成為區塊鏈之島的目標更進一步。

許毓仁今年一月在菲律賓考察自由經濟貿易區，經CEZA(CagayanEconomicZoneAuthority)執行長Sec.RaulLambino分享，看到區塊鏈對於農、漁、金融、科技新創等諸多產業都有升級效用。

許毓仁說，我國與菲律賓不僅距離近、航程短，在我國更有超過10萬名以上的菲律賓外籍移工，透過區塊鏈打造公開、透明、快速、安全的匯兌環境，將會為我國與菲律賓間的跨國匯兌帶來更大的便利性與安全性。此外，在菲律賓約有70％人口還沒有金融科技帳號及網路銀行設備，對我國新創產業而言，是相當有發展潛力的好地方。

合作方CEZA的執行長Sec.RaulLambino同時身為菲律賓總統府秘書，許毓仁認為，此備忘錄的簽署不但有助產業面交流，更將加深台菲在各方面的合作可能。這也是台灣再次藉由軟實力開拓國際空間的契機，他建議我國行政及立法部門都應把握機會，朝「區塊鏈之島」邁進。

CEZA卡加延經濟貿易區副行政長克魯茲(Gen.AgrimeroCruz)表示，高雄距離卡加延特區僅僅只有318英哩，很多人在CEZA甚至還收聽得到南台灣的廣播電台，兩地只隔巴士海峽遙遙對望，地理位置上相當接近。

經濟部技術處羅達生處長則表示，區塊鏈需要結合在地業者並找到有價值的產業應用，這才是在地化發展的重點，而今天的備忘錄簽署同時做到了在地化及國際化，非常期待未來的雙邊合作可以為我國打開歷史新的一頁。

對此，許毓仁回應，接下來將會與菲律賓CEZA的夥伴們發表一系列雙方合作計畫，也會與經濟部、國發會合作，同時找地方政府一同去菲律賓考察，希望能夠藉此促進台菲雙邊緊密交流。

(中時 )