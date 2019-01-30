人來高雄了但擠不進瑞豐夜市 網友笑：都怪韓國瑜

高雄瑞豐夜市。(本報系資料照片)

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中時電子報
有網友在「韓國瑜後援會」貼出昨晚九點瑞豐夜市外圍照，笑說「都怪韓市長！瑞豐夜市，人進的來，擠不進去，高雄都是人！」(韓國瑜後援會)

高雄市長韓國瑜當選後，各地韓粉兌現選前承諾，湧入高雄觀光幫助高雄發大財!九合一選舉時，原本哭訴租金都快付不出來的高雄瑞豐夜市攤商，現在也迎來滿滿客潮。有網友在「韓國瑜後援會」貼出昨晚九點瑞豐夜市外圍照，笑說「都怪韓市長！瑞豐夜市，人進的來，擠不進去，高雄都是人！」

瑞豐夜市位於高雄市三民家商旁，已有20年以上的歷史。外界都認為高雄瑞豐夜市生意好，人潮多，但九合一大選時，中天《大政治大爆卦》就找來陳姓女攤商現身說法，她揭開瑞豐夜市風光背後，攤商不為人知的辛酸一面，不是繳不出租金，就是這2年沒賺錢，聽得主持人周玉琴也難過到淚灑攝影棚。

「我們苦了2、3年，真的很辛苦在撐。」陳姓攤商當時透露，夜市租金是3個月繳一期，有人繳到必須要分期付款，有時候已經到最後一個月還是繳不出來。外界都認為瑞豐夜市一枝獨秀，但陳姓攤商就拿自己舉例，大家都說她攤位是瑞豐夜市最有名的酥炸大魷魚，可是她生意也受到影響，加上物價、原料波動，「其實我前兩年都沒賺錢，是在做面子的。」

但選後高雄人潮滿滿，瑞豐夜市也爆紅，有韓粉在「韓國瑜後援會」貼出昨天晚上9點，瑞豐夜市外圍照片，笑說「都怪韓市長!瑞豐夜市，人進的來，擠不進去，高雄都是人！歡迎海內外遊客來高雄觀光，看市長，不摸頭!2019.01.29 21：00」。

底下韓粉也留言「沒錯 最近瑞豐夜市多到嚇人」、「 昨天去勞工夜市，人也是多到嚇死人【晚上十點時】」、「超多的！ 聽説進去都是沙丁魚」、「真的很可怕 昨晚經過 是以往跨年夜 前夕的規格。」、「以前的市長在幹什麼?差這麼多?」

(中時電子報)

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