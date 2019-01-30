第四度居冠！林口長庚結餘近80億

2019年01月30日 11:36 中時 林周義

健保署今（30日）公布2017年醫院財報，領取健保費用4億元以上的150家醫院中，共有117家醫院賺錢，佔78％。若加上非醫療收支，賺錢的醫院則多達9成，賠錢的醫院則有17家。其中，林口長庚醫院已第4度居冠，整體結餘達79.65億，比前年43.58億成長近1倍。

以整體收支來看，最賺錢的醫院為林口長庚，整體結餘達79.65億；第2至第10名依序為高雄長庚、台大、中國附醫、桃園長庚、基隆長庚、北榮、北醫附醫、高醫附醫、義大醫院。前6大賺錢醫院中，長庚就佔了4個名額，結餘共超過150億。

健保署副署長蔡淑鈴表示，林口長庚、高雄長庚、桃園長庚、基隆長庚因股利收入高，擠進前6大賺錢醫院。2016年的股利收入共44億，2017年則增至66億。若排除股利收入，單看醫務收支，則未能擠進前7名。

長庚醫院行政中心副主任蘇輝成表示，創辦人王永慶早期累積下來的股票，在這幾年業績很好。而醫務收支較少的原因在於，長庚醫院非以盈利為目的，每年投入金額的重點都在教學研究及社福。以去年為例，教學研究就花了31億，在社福方面則投入8.9億。

至於林口長庚高居賺錢第一名，嘉義長庚位居虧錢第一名，蘇輝成表示「只是作帳的問題」。作為台塑集團最晚成立的醫院之一，嘉義長庚並沒有被分配到股息。另因嘉義長庚為區域醫院，在給付上與醫學中心有異，但為確保服務水平，長庚依然以醫學中心的水準提供服務，在成本、人事上均與醫學中心一致。

健保署期許獲利醫院，能將盈餘用以回饋員工，或提升醫療設備。蘇輝成對此表示，長庚醫院每年調薪，去年就在調薪上花費了6.6億元，另也增加463個醫護人力。他進一步指出，每年提供員工的年終獎金高達6個月，這就是醫院給予員工最好的回饋。

(中時 )