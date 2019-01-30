嗑藥助性害女友「升天」 酒店少爺判賠551萬

2019年01月30日 11:34 中時 王己由

31歲酒店少爺蔡明穎，提供多種毒品和張姓女友嗑藥助「性」，2人接續嗑藥4天，張出現抽搐、全身軟弱無力等中毒症狀，蔡卻未及時將她送醫，僅灌牛奶、蜆精催吐，造成張女中毒死亡，刑責部分張一審依《藥事法》的轉讓禁藥致人於死罪判刑9年後，民事賠償部分，台北地方法院審理後，判蔡男得給付張父撫養費、精神慰撫金在內款項，共551萬3544元。

判決指出，蔡男與同酒店上班的張姓女子交往，2016年底張搬進蔡租屋處同居，蔡上網買搖頭丸、安非他命、毒咖啡包等多種毒品後，自同年12月28日至30日每天提供張女施用，期間2人嗑藥助興發生性行為。

2017年元旦晚間，張外出工作，蔡約前女友去陽明山吃東西，隔天早上7時張女返家，蔡每2小時提供1顆搖頭丸供張施用，前後共吃了5顆。前年1月2日天下午，張女眼神渙散、牙關緊閉、身體發抖，隨後抽搐、全身軟弱無力、失去意識，蔡為規避刑責，未將張送醫急救，僅用毛巾、牙膏讓張咬住或灌食牛奶、蜆精試圖催吐，當晚7時許，張女因中毒休克死亡。

但蔡仍未報警處理，還外出買飲料，並施用搖頭丸及k他命，直到3個多小時後，正巧前女友來訪，發現蔡男意識不清，鼻子有白色粉末癱坐地上；張女頭部有血跡、赤裸趴臥浴室，趕緊報警處理，才發覺張女死亡多時。

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(中時 )