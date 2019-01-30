嗑藥助性害女友「升天」 酒店少爺判賠551萬

嗑藥助性女友「升天」，酒店少爺判賠551萬。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時

31歲酒店少爺蔡明穎，提供多種毒品和張姓女友嗑藥助「性」，2人接續嗑藥4天，張出現抽搐、全身軟弱無力等中毒症狀，蔡卻未及時將她送醫，僅灌牛奶、蜆精催吐，造成張女中毒死亡，刑責部分張一審依《藥事法》的轉讓禁藥致人於死罪判刑9年後，民事賠償部分，台北地方法院審理後，判蔡男得給付張父撫養費、精神慰撫金在內款項，共551萬3544元。

判決指出，蔡男與同酒店上班的張姓女子交往，2016年底張搬進蔡租屋處同居，蔡上網買搖頭丸、安非他命、毒咖啡包等多種毒品後，自同年12月28日至30日每天提供張女施用，期間2人嗑藥助興發生性行為。

2017年元旦晚間，張外出工作，蔡約前女友去陽明山吃東西，隔天早上7時張女返家，蔡每2小時提供1顆搖頭丸供張施用，前後共吃了5顆。前年1月2日天下午，張女眼神渙散、牙關緊閉、身體發抖，隨後抽搐、全身軟弱無力、失去意識，蔡為規避刑責，未將張送醫急救，僅用毛巾、牙膏讓張咬住或灌食牛奶、蜆精試圖催吐，當晚7時許，張女因中毒休克死亡。

但蔡仍未報警處理，還外出買飲料，並施用搖頭丸及k他命，直到3個多小時後，正巧前女友來訪，發現蔡男意識不清，鼻子有白色粉末癱坐地上；張女頭部有血跡、赤裸趴臥浴室，趕緊報警處理，才發覺張女死亡多時。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

臉書批顧客「有病要醫」 網拍女… 媽自拍墜崖 竟是與丈夫兒子詐保3…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。