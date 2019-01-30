消保處抽驗防PM2.5口罩 近7成品質不合格

消保處抽驗防PM2.5口罩，近7成品質不合格、3成業者無法證明產品有效。（王思慧攝）

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王思慧
無法提出防霾或抗PM2.5的佐證資料有8件。（王思慧攝）

近來台灣空汙嚴重，民眾紛紛購買口罩防PM2.5，但行政院消保處抽查，市售包裝標明防PM2.5口罩，卻有近7成品質不合格、3成業者無法證明產品有效。

世界衛生組織已將空氣污染物歸類為第一級致癌物，市售口罩多以「防霾」或抗「PM2.5」為訴求，消保處與經濟部標準檢驗局隨機購買25件防霾（PM2.5）口罩（一般口罩21件，醫用口罩4件）進行檢測查核。品質檢測結果有17件不符合規定，標示查核結果有22件不符合規定，已請標準局、經濟部中部辦公室與衛福部食藥署儘速督促業者改善並依法查處。

消保處指出，無法提出防霾或抗PM2.5的佐證資料有8件廠牌，包括SUNMILLION、Kootex、COCORO、nepia、振馨、易利用、QDY七朵雲、Honeywell，卻在包裝上宣稱有效抗空污。QDY七朵雲口罩、維康防塵口罩衍生特定芳香胺之偶氮色料含量超標，偶氮色料常用於紡織品，人體接觸或呼吸過量恐誘發癌症。

消保處表示，截至目前為止，本次查核結果品質不符合國家標準口罩，17件中15件已下架或改標，2件改正中；標示不符合商品標示法或藥事法規定口罩，22件中21件已改善完成，1件改正中。已請經濟部及衛福部針對一般口罩或醫用口罩，依消保法輔導業者改善正確標示，並研議將防霾口罩列為應施檢驗商品。

消保處提醒消費者，選購「防霾（PM2.5）口罩」時應注意有無通過國家標準CNS15980檢驗，並應詳細閱讀商品標示內容；並呼籲在國內製造、販售防霾（PM2.5）口罩業者，應先取得完整的檢測報告，避免因不實宣稱觸法。消費者如發生消費糾紛，可撥打1950消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心電話諮詢，或至消費者保護會網站（www.cpc.ey.gov.tw）線上申訴，以保障自身權益。

(中時 )

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