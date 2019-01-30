DJ Alan Walker在TikTok中做了這個！網友：跟風拍一波！

Alan Walker搭配自己的音樂Different World示範招牌動作I potato you/ 截自TikTok)

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中時電子報
綜合報導

你不認識Alan Walker，但一定有聽過Youtube點擊高達22億的歌曲「Faded」，他去年底推出的新曲「Different World」不到2個月的時間，竟衝破千萬點擊！高人氣的他近日更與全球下載量屢創新高的影音平台TikTok合作舉辦#DifferentWorld全球環保挑戰賽，上線後僅花4天就創下10萬則影音PO文、3,600萬瀏覽、400萬分享與按讚的驚人佳績，成功讓年輕人更關注環保議題，創造TikTok新紀錄！他也錄製了一段TikTok示範他的招牌動作「I Potato You」，反差萌讓許多網友被圈粉！

#DifferentWorld全球環保挑戰賽獲得熱烈回響，TikTok #DifferentWorld全球環保挑戰賽/ 截自TikTok

Alan Walker與TikTok合作的#DifferentWorld全球環保挑戰賽至今已累積超過5,600萬次觀看，除了在粉絲圈引起熱烈迴響之外，不少兩岸音樂人也紛紛加入響應，包含台北知名時尚餐酒館Abrazo Bistro音樂總監DJ Ken Lin、台灣暖男歌手宏正、美女DJ張暖雅，也在各自TikTok頻道PO出影音。Alan Walker表示，自己的環保意識啟蒙於小時候參與的環保團體經驗，這次與TikTok合作是希望透過音樂與社群的力量將環保意識散播，喚醒大家對地球污染的重視。

Alan Walker也是TikTok的愛用者，風靡全世界的TikTok到底魅力何在？他說，TikTok操作簡單、推陳出新又快速，這3大特色正是他愛上TikTok的原因；另外，他也在5分鐘快問快答訪談中透露，目前正在追蹤的音樂人帳號包括Camila Cabello、Charlie Puth、Shawn Mendes，並使用自己的新曲「Different World」搭配招牌動作「I Potato You」在訪談中即興錄製了一段TikTok影音示範教學，影片一出獲得許多好評。

至今網路上已出現許多跟風的對象，只要搜尋#DifferentWorld即可看到全世界參與環保挑戰賽的影音短片。想要知道更多Alan Walker的秘密嗎？完整版5分鐘快問快答挑戰影音首度公開！

(中時電子報)

DJ Alan Walker在TikTok中做了這個！網友：跟風拍一波！

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