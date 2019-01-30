《全台最速報》與韓國瑜先後訪美 柯Ｐ：美會研究台政治變化

與韓國瑜先後訪美 柯Ｐ：美會研究台政治變化

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中時電子報
綜合報導

◎與韓國瑜先後訪美 柯Ｐ：美會研究台政治變化

台北市長柯文哲預計3月訪美，現傳出高雄市長韓國瑜4月或5月也會到哈佛大學演講。此舉是否代表兩人前後「赴美面試」？柯文哲今早表示，美國對新事物接受速度快，像台灣的政治變化，美國一定會有相當多人力、物力研究台灣政治。

◎無名氏再捐2000萬 侯：將納入公益大平台

前新北市長朱立倫的「無名氏」好友，至今已捐助新北市府1億7000萬元，即便市長換了侯友宜，仍在今年捐出2千萬元要當「侯友宜的好朋友」；侯友宜表示，「無名氏」的2千萬元，將納入公益大平台運用，持續執行幸福保衛站和敬老眼鏡方案，讓更多的學生、老人和民眾享有「無名氏」的溫暖。

◎狠心虐殺２名幼子 恐怖夫妻以殺人罪起訴

嘉義縣太保市3個月大女嬰遭凶狠父母虐打、勒脖致死，檢警查出，這對黃姓夫妻早於3年前也撞擊2個月大兒子致傷重不治，檢方30日偵結依殺人罪、故意對兒童傷害致死罪起訴黃姓父親及丁姓母親，並求處重刑。

◎未成年少年玩煙火 右手掌遭炸裂血肉四散

寒假開始，台東29日深夜卻發生1名未成年少年玩高空煙火炸斷自己右手掌的恐怖事件，男子疑似手持煙火施放，煙火卻不慎爆炸，手掌遭炸裂，血肉四散，噴飛到30公尺地上，經救護人員緊急送醫，幸無生命危險。

(中時電子報)

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