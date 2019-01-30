吳敦義憶江丙坤曾 協助處理高雄垃圾危機

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前海基會董事長江丙坤去年底病逝，追思紀念會今早在台北國際會議中心舉行。國民黨主席吳敦義致詞時回憶，擔任高雄市長時期，為解決高雄垃圾處理危機，需在南區做更大的焚化爐，而時任經濟部次長的江丙坤給予明快、果斷的幫助，同意將經濟部土地移轉給高雄市政府，「要向江丙坤表達摯誠敬意、感謝及懷念。」

吳敦義致詞表示，南投縣是個四面不靠海的縣市，卻出現一位在外交、經貿對國家社會有非常了不起貢獻的人物，也對於兩岸和平穩定發展有非常具體成就，「我深以台灣人、南投人有這樣的同鄉，國民黨最堅貞、堅定、最有貢獻的黨員為榮。」

吳敦義接著說，尤其在馬英九參選總統過程中，江丙坤擔任競選總部主委，給予非常大的幫助，對於輔選重大決策及貢獻，江是其中一位令大家非常尊重、感謝的，「所以他不只是一個傑出的南投人、了不起的經貿領航者，也是國民黨非常堅貞、有貢獻的同志。」

他也透露，自己民國79年擔任高雄市長，80年底要解決高雄市垃圾處理危機，曾克服困難興建中區垃圾焚化爐，但面對龐大垃圾量，需要做南區更大的焚化爐；而當時在前鎮有塊經濟部有關加工出口區、仍閒置的土地，自己當時腦筋一轉，就打了電話給時任經濟部次長的江丙坤。

吳敦義進一步說，江丙坤第二天就回覆，經濟部同意將這塊土地用公告現值移轉給高雄市政府，讓高雄至今沒任何垃圾危機，要向江表達誠摯敬意、感謝及懷念，並盼他能繼續庇佑家人圓滿快樂、庇佑國民黨有重新壯大機會，更要庇佑中華民國永遠富強康樂、兩岸和平穩定發展。

(中時 )

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