春節疏運北高6小時能抵達？林佳龍不敢打包票

林佳龍到樹林調車場了解春節排班情形，但避談北高春節疏運能否在6小時內抵達。（陳俊雄攝）

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交通部長林佳龍上午視察台鐵樹林調車場，並致贈台鐵員工春節紅包。（陳俊雄攝）

交通部長林佳龍上任後，面臨第一個春節疏運考驗，他表示最大的考驗是空運，對於北高國道通行能否在6小時抵達，林佳龍並未正面回應，僅表示今年的交通狀況會比去年好。

林佳龍上午11時在台鐵局長張振源陪同下，前往樹林調車場向台鐵員致贈春節紅包，他表示，今年春節交通疏運以空運的挑戰最嚴峻，但鐵公路運輸方面也不容忽視。

林佳龍指出，因為航空及鐵公路調度問題須將面臨考驗，因此他前往東線列車起站的樹林調車場視察，除了慰問台鐵員工的辛勞，同時也致贈紅包。

對於北高國道交通能否在6小時內抵達，林佳龍並未正面回應。他表示，今年國道除了高承載管制、路間開放，還有夜間免收費、替代道路，整體規劃都建立在大數據上，透過智慧運輸、交通大數據運用，今年的交通狀況會比去年好。

林佳龍也呼籲國人上路之前做好交通規畫，隨時掌握即時資訊，只要依照交通部規劃就不會碰到大塞的情況。

對於台鐵「安全第一」紅背心引發爭議，林佳龍表示，這件紅背心是台鐵的善意，展現團隊精神，提供乘客最即時的協助。但他強調，台鐵的改善工作不是只有這件紅背心的表面改變，最重要是實質改變。

林佳龍表示，交通部將從營運體質、結構、備料的妥善率，還有標準作業程序落實，同時也將同步改善台鐵司機員工宿舍，以及薪資結構調整。

對於台鐵積欠員工9個月加班費一事，林佳龍表示將會責成鐵路局長張振源加速處理。

(中時 )

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