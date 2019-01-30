美參院提案台重返WHO觀察員 外交部感謝

2019年01月30日 12:23 旺報 張國威

美國聯邦參議院「臺灣連線」共同主席殷霍夫(JamesInhofe,R-OK)於美東時間本(1)月29日領銜提出支持我參與「世界衛生組織」(WHO)之法案。

外交部30日表示，繼美國聯邦眾議院在本(1)月22日以一致同意方式通過法案支持我參與WHO後，美國聯邦參議院軍事委員會主席暨「參院臺灣連線」共同主席殷霍夫(JamesInhofe,R-OK)頃於美東時間本(1)月29日領銜提出相對應的參院第249號法案（S.249)，要求美國國務卿擬定策略協助臺灣重獲WHO觀察員身分。對於美國國會再度採取行動力挺我國參與國際組織，外交部表達最誠摯的感謝。

該法案由殷霍夫主席領銜，並獲聯邦「參院臺灣連線」另一位共同主席孟南德茲(RobertMenendez,D-NJ)、聯邦參議員柯寧（JohnCornyn,R-TX)、魯比歐（MarcoRubio,R-FL)、布朗(SherrodBrown,D-OH)、馬基（EdMarkey,D-MA)、卡西迪(BillCassidy,R-LA)、蒲茲曼(JohnBoozman,R-AR)、藍克福（JamesLankford,R-LA)以及曼欽(JoeManchin,D-WV)等共10位聯邦參議員共同提案，凸顯美國國會不分黨派對我堅定支持。外交部將密切關注該法案在聯邦參議院審查情形，我政府也將持續積極爭取WHO邀請我方以觀察員身分重返本年第72屆「世界衛生大會」(WHA)。

(旺報 )