恰恰引退》假球絕緣體 組頭曾怨彭政閔「有夠難買」

彭政閔職棒生涯潔身自愛，賭頭難以染指，被譽為「假球絕緣體」。（中央社資料照）

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中時電子報
／綜合報導
中職2009年再次爆發假球事件，彭政閔於隔年春訓接受緯來體育台訪問時，表示能理解球迷的難過與失望，但球員只能用表現重新贏回球迷的信任，令人動容。（嵌入自youtube）

中信兄弟「恰恰」彭政閔可能在打完今年球季後引退，除了球場上的表現，恰恰在場外的潔身自愛更令粉絲推崇，「假球絕緣體」的形象甚至獲得「雨刷」等組頭的另類認證，表示恰恰和「鋒炮」陳金鋒「有夠難買」，堪稱棒壇「模範生」。

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中職在2009年再度爆發假球事件，當時的La New熊與兄弟象都有不少球員涉入。當時檢調偵辦發現，包括「雨刷」蔡政宜在內的組頭們，表示試圖接觸鋒、恰兩人都碰壁。因為陳金鋒什麼飯局都不參加，找不到他，彭政閔則是只要發現在場有可疑人物，立刻走人，「警覺性」非常高。

彭政閔在2001年加入兄弟象，就開啟了隊史第2次「三連霸」，當時他與陳致遠、蔡豐安組成了轟動一時的「黃金三劍客」。令人唏噓的是，陳致遠、蔡豐安後來都因涉入假球而離開職棒圈，也讓象迷更珍惜屹立不搖的彭政閔。

兄弟象「黃金三劍客」陳致遠（左）、彭政閔、蔡豐安轟動一時，最後卻只有彭政閔未因涉賭而離開棒壇，令人不勝唏噓。圖為2003年台北智慧卡公司推出「黃金三劍客決戰總冠軍」紀念卡。（資料照片／陳怡誠攝）

對於應酬保持高度警覺性，要當「假球絕緣體」，也得承受不少寂寞和壓力。彭政閔在2009年假球案再度爆發後受訪時，透露了他為何堅持抗拒誘惑的原因，「球迷可以選擇要不要進場看球，但身為球員的我們沒有任何的選擇，就只能在這球場上繼續打拚，因為這是我們的工作，也是我們唯一的舞台。」

彭政閔當時的誠摯喊話，強調重新得到球迷的信任，「中華職棒才有未來」也是很多傷心球迷仍願意給中職機會的原因之一，「如果我是球迷，我想我也不會再支持，也不會再進場看球，但是如果不進場看球的球迷，希望你們可以繼續關注我們，知道我們，了解我們的消息。」

「假如有一天，我們做到了能夠讓你們重新信任，重新得到你們支持，希望各位球迷能夠給我們掌聲和鼓勵，我們會更努力，讓你們更信任我們，我們會重新站起來，希望你們能跟我們一起並肩作戰。」

在彭政閔扮演模範生，與許多球員的堅持下，中職逐漸重獲球迷信任。甚至連2016年韓職爆發假球案，都有韓國媒體來採訪恰恰，希望藉重他向假球說「不」的經驗。恰恰這塊「假球絕緣體」招牌，不只是中職，在國際也成典範。

經歷中職的風風雨雨，彭政閔一路走來始終如一，成為眾球員的典範，也漸漸喚回球迷的信任，而韓職在2016年爆出假球案，韓國媒體《日刊體育》也曾派記者採訪，希望藉由恰恰的經驗，來告訴大家如何杜絕假球案的發生。

(中時電子報)

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