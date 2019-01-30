遭控積欠9個月加班費 台鐵撇清「該給的絕對會給」

交通部長林佳龍、台鐵局長張政源今至樹林調車場視察。（李宜秦攝）

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交通部長林佳龍、台鐵局長張政源今（30）日至樹林調車場視察，台鐵產工今日指出，台鐵積欠2000餘名員工9個月的加班費，要求儘速發放。林佳龍表示，已要求台鐵了解，張政源則說，該給的絕對會給，此外，目前行政院已核定台鐵春節獎金，每人最多可拿6000元，而加薪議題也已提出，待行政院成立台鐵改革推動小組再討論。

台鐵產業工會今日指出，台鐵除了欠人力、欠料，甚至還積欠2000餘名員工9個多月的加班費，自2016年12月23日開始實施一例一休後，台鐵未明確指定休息日，也就理所當然沒有發放休息日加班費。

產工表示，北市勞動局對其進行勞檢時，運務段長官對於休息日為哪天竟答不出來，事後勞動局確定台鐵違法，欠發2016年12月23日至2017年9月30日的加班費，要求其應儘速補齊。

對此，林佳龍表示，已有要求台鐵儘速處理，此外，也正在進行各項實質改革，例如改善財務結構、提高備料妥善率、落實標準作業程序等，目前已向行政院提出加薪議題，待行政院成立台鐵改革推動小組後，將再逐案討論。

張政源表示，行政院昨已核定台鐵申請的春節獎金，員工若加班1天，可拿1500元的獎金，最多可加班4天、6000元。關於積欠加班費問題，張政源先說「沒有」，他表示會儘速了解狀況，有時候是發放時間有落差，同仁還沒拿到就誤會沒發，直說「該給的薪水不會不給」。

(中時 )

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