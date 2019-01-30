太可愛了！台中揭曉「飛天豬」小提燈 盧秀燕：經濟起飛

2019年01月30日 12:10 中時 盧金足

今年中台灣元宵燈會以「福滿迎豬」為主題，也是第廿年，重返文心森林公園的燈會。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，小提燈是粉紅飛豬，代表台中經濟起飛，圓滿，好命。（盧金足攝）

中台灣元宵燈會為中部地區的元宵節盛會之一，每年吸引近百萬遊客參與。（盧金足攝）

中台灣元宵燈會以「福滿迎豬」為主題，「御天飛行豬」3D造型，代表台中經濟起飛。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕30日發表中台灣元宵燈會小提燈，粉紅「飛天豬」小提燈，大家直呼「太可愛了！」吸睛的還有「御天飛行豬」3D造型，代表台中經濟起飛，好命、圓滿，今年中台灣元宵燈會以「福滿迎豬」為主題，也是第廿年，重返文心森林公園的燈會，由於前市府去年停發小提燈，今年市府製作十六萬個「飛天豬」小提燈，市民很期待拿到小提燈，歡喜過元宵。

「台中真的有粉紅豬！」盧秀燕今日公布小提燈是粉紅飛豬，強調台中市大安好吃的豬肉真的是取名「粉紅豬」，充滿創意的小提燈「飛天豬」，以今年主燈的樣貌打造，拉動小提燈下方拉桿，飛天豬的嘴巴與翅膀會擺動，將在燈會開幕2月16日至元宵節2月19日期間，每晚6時於活動現場免費發送給民眾，送完為止。

盧秀燕說，中台灣元宵燈會今年剛好滿二十年，還透露觀旅局設計「珍珠豬」文創好玩的燈會，她也親自參與宣傳影片拍攝，與眾多燈會幕後英雄一起用心打造燈會，並且歡迎民眾前來賞燈。

觀旅局長林筱淇表示，2月16日起一連9天邀請遊客一起「福滿迎豬」2019中台灣元宵燈會以「福滿迎豬」為主題，將於2月16日起至2月24日為期9天，在文心森林公園盛大展開。

中台灣元宵燈會為中部地區的元宵節盛會之一，每年吸引近百萬遊客參與，2007年，剛好生肖豬年移至文心森林公園連續舉辦7年，由於基地方整交通便利，且公園周邊大眾運輸便捷，鄰近臺中國家歌劇院、秋紅谷、百貨公司商圈以及公益路商圈等等知名景點及商圈，在此舉辦燈會深受市民喜愛。

今適逢「豬」年及舉辦20周年，重返文心森林公園舉辦，別具意義，市府考量周邊文心路捷運工程已陸續完成，對交通影響較小，期望此次回到文心森林公園舉辦，能讓大家喚起在此參加燈會的美好回憶。

林筱淇說，今年燈區主題扣緊「台中意象」與生肖豬年，並結合人文特色、產業特色、熱門景點等元素設計，創意大爆發，除了主燈外，有15座臺中特色傳統花燈、5座大型充氣發光創意主題燈、12座花博石虎家族主題燈，1座日本睡魔扇形花燈，另外還有大面積光環境及賞燈光廊，燦爛奪目，點亮文心森林公園夜空。

「活動必看亮點「福滿迎豬」主燈秀！」盧秀燕歡迎市民每晚7點至10點整點開演，每場次約5分鐘，主燈秀同時結合周邊主題燈及光環境同步燈光效果，主燈秀以雷射特效搭配著客製化主題曲，兼具視覺、聽覺饗宴。

(中時 )