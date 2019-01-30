NBA》鵜鶘逆襲火箭止敗 哈登連24場破30分無用

火箭在主場遭到鵜鶘逆轉而落敗，哈登連續24場得分破30分也無用。(美聯社)

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中時電子報

「一眉哥」安東尼鬧出走，米洛提奇、陪頓與摩爾等主將也都因傷缺陣，此刻的鵜鶘正處在風雨飄搖中，但今天在客場挑戰火箭的時候，歐卡佛挺身而出，加上哈勒戴與米勒的協助，121比116逆轉勝，同時也中止了3連敗。

鵜鶘原本被認為在本季有機會在季後賽打展身手，主要是因為這支球隊人才濟濟，尤其是有安東尼戴維斯坐鎮，沒想到隨著戴維斯手指受傷，多位主將也高掛免戰牌，戰績跌出西區八強。眼看本季又似乎無望的安東尼戴維斯，狠下心來決定出走，更讓鵜鶘雪上加霜。

此役，鵜鶘首節落後火箭7分，第三節靠著歐卡佛、哈勒戴、肯瑞奇威廉斯等人打出14比5攻勢，90比88逆轉超前。

火箭在第四節由哈登吹起反攻號角，剩下22.4秒追至4分差距，可惜哈登隨後發生失誤，加上沒能把握住罰球機會，最終以5分之差被敵軍攻破城門。

火箭3連勝止步，哈登全場出手32次只命中11球，37分、11籃板、6助攻、5失誤，連續24場得分破30分，「半獸人」法瑞德19分、11籃板，艾瑞克戈登17分。

(中時電子報)

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