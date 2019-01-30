文青春節品藝文！松菸看展、辦年貨、特色料理

2019年01月30日 12:08 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

咻！再過幾天就是農曆春節了，今年豬年春節有9天假期！氣象局預測，春節假期天空做美！計畫好要如何度過呢？不妨來台北松菸一遊吧！辦年貨、嘗特色料理、品文創展覽，用藝術、創意、美味讓豬年有好的開始！

「松菸小綠洲」於園區椰林大道上打造複合式戶外餐飲空間，以貨櫃市集的形式集結各種臺灣餐飲與原創品牌能量，為老菸廠注入全新生命力。位於歷史古蹟中的現代小綠洲，一個新型態的都市文化集散地！

松菸小賣所-各種特選商品、插畫特展，一起辦年貨兼祈福 ！計有《好食節》特展選品，即日起至3/4！春節辦年貨的最佳選擇，由生活中最息息相關的《食》為主軸，將島嶼、土地、信仰、季節與人心溫度進行串聯，呈現最具在地溫度的好《食》節。《寶島搜神記插畫展》內容取自插畫家角斯角斯的新作品-《寶島搜神記》，將台灣神明及地方傳說搓揉於畫面之中神明的面容、身型，人神共舞，譜出時代的人情味！

松菸風格店家推出賀歲快閃理髮廳，與一期一會新春花店。（主辦單位提供）

《Makers’ Base TOKYO in taipei 手感限定店》，即日起至3/31！松菸小賣所與日本Makers’Base合作推出期間限定商店，精選來自日本的原創商品，以及日本職人特別手作課程。另《Sculptor Barber賀歲快閃理髮廳+一期一會新春花店by一器一花》，即日起至2/3新年理髮理容服務＋新春年節花禮，過年逛松菸風格店家，讓帥氣的你，美麗的花，一起回娘家。

《非常永續和他們的故事之 Into the BLUE 藍菸計畫》，即日起至2/25！Picupi 挑品聯手 27 個台灣設計品牌，透過商品去發聲，宣導落實「用即美」的理念，將那份溫暖的設計感受。

《2018 idea TAIPEI 創意工作營成果展｜來去茶桌仔 瞧事情》，即日起至2/25！歡迎來到匯集眾人智慧的idea TAIPEI—松菸號茶桌仔店，透過跨界激盪與公民參與，請大家一同坐下來，瞧一瞧剝皮寮歷史街區、艋舺龍山文創B2是如何在轉化的過程中，為老城區的再生點亮帶動更多可能性！

此外，松菸文創園區春節、寒假展覽一籮筐，計有《米奇FUN很大特展》、《角落小夥伴 ~窩在角落的生活~》、《1/100 の 迷你小人世界-寺田尚樹的療癒特展》、《櫻桃小丸子の夢想世界》、《玩美攝影棚 x Pocky Deco Art 台北站》、《鏡物森林：任芯瑩創作展》、《與空間的對話：松菸 Lab 新主藝特展》等。

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(中時電子報)