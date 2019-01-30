卓榮泰：年後開工當日將以大對話開啟辯論

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民進黨主席卓榮泰今天表示，民進黨將在農曆年後開工當日，以「大對話」的形式，開啟每一種議題的深入討論，不限定於人權、社會、憲政等議題，呼籲全體黨員都應該勇敢提出主張、勇敢說出真話、勇敢參與辯論。

卓榮泰今天上午在臉書發文表示，在1月27日的立委補選後，他沈澱了三天，仔細思考選民給民進黨候選人「一好一壞」的成績單，是在向我們傳達什麼訊息？「是再接再厲、繼續努力？還是告訴我們還是有些不滿意？也有很多朋友在關心，我向各位承諾過民進黨的對話與改變，還要等多久？」

他認為，台灣人民對民進黨的高標準，應該是要我們再想得更多、做得更好，人民才願意說好。

為了回應這樣的期待，他說，我們不能原地踏步，更不該自我滿足。所以在農曆新年假期後，民進黨的中央黨部將「變陣型」，我們會延攬來自社會各界的新夥伴，讓中央黨部的陣容從根本上改頭換面，把最多元的聲音、最新穎的意見引進決策過程。

另外，他要求全體民進黨同志的農曆春節可不能休息，返回家鄉陪伴家人的同時，我們還有一項必須執行的任務，就是傾聽最基層的聲音，把社會每個角落的需求，帶回我們的工作崗位。

卓榮泰表示，因為我們在開工當日，就會以「大對話」的形式，開啟每一種議題的深入討論。這次的對話會向全台灣展現民進黨多元包容的特質，不會限定於人權、社會、憲政等議題，全體黨員都應該勇敢提出主張、勇敢說出真話、勇敢參與辯論。

他相信在「變陣型」、「大對話」的大破大立之下，新的一年，民進黨將會邁開大步，贏得民眾肯定！

(工商 )

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