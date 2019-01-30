男女駕駛BMW對撞！凶狠肇事男態度秒變 下跪喊對不起

2019年01月30日 12:57 中時 黃國峰

台中市南屯區30日清晨發生一起，酒駕闖紅燈對撞事件，肇事楊男拒絕酒測，一開始耍狠後卻向員警下跪直說對不起。（黃國峰翻攝）

台中市南屯區30日清晨發生一起，酒駕闖紅燈對撞事件，影片中BMW5535i從大墩11街，闖紅燈撞上在大墩路上的BMWX1。（黃國峰翻攝）

碰的一聲！台中市大墩路與大墩11街口，30日清晨6點多發生BMW休旅車及BMW房車對撞車禍，造成休旅車林姓女駕駛左手骨折，雙方均有飲酒，警方調查過程中，闖紅燈的楊姓男子，一開始還發狠拒絕酒測，接著突然態度大改變，向中市警局第四分局大墩派出所員警下跪直說對不起。

警方調查，有酒駕前科的25歲楊男，事發前還在附近的便利超商騷擾一名店員，店員報警後，楊男開著一台新車要價384萬的BMW535i離開，沿著大墩十一街，行經大墩路口時，疑是闖紅燈，撞上由46歲林女駕駛，新車要價183萬起的BMWX1。

酒測過程，楊男一開始講狠話拒不配合，最初警方好言相歉，但楊男仍不配合，等警方態度強硬起來，楊男開始採哀兵政策，直說對不起，最後還向警方下跪，拜神狀，直說「對不起、不要打我」等語，經警方酒測後楊男酒測值1.16，林女酒測值0.14，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )