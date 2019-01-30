35歲OL更年期提早報到 卵巢早衰險不孕

2019年01月30日 12:46 中時 鄭郁蓁

一名35歲的OL董小姐，結婚兩年與先生努力做人也沒有避孕，但肚子卻遲遲沒有動靜，直至生殖中心求診後才發現，該名OL平時有抽菸，經期也總是不規律，近日還常出現燥熱、關節痠痛、情緒不穩等疑似更年期症狀。後經安排抽血檢查卵巢功能後發現，原來是更年期提早報到，為「卵巢早衰」導致。

收治董小姐的中山醫院副院長暨生殖中心主治醫師李世明表示，女性卵巢主要有兩種功能，一為每月排放卵子，以達成繁衍後代目的；另一種則是產生賀爾蒙，維持黃體素、雌激素生理機能的運作。

若40歲前，經期持續不規律，且經抽血檢查評估後，判斷卵巢功能低落或表現不良，即為卵巢早衰，又稱「早發性更年期」，常見症狀包含月經不規律、關節痠痛、身體燥熱、情緒不穩定等現象，此外也會導致排卵力下降及卵子品質變差，造成女性不孕。

李世明指出，臨床針對因「卵巢早衰」不孕的女性，應把握卵巢尚能運作的黃金時間，採取最有效率的方式懷孕，根據統計，30~40歲女性平均自然受孕率為10％，若選擇試管嬰兒療程，受孕率則可上升至40％~45％。

李世明表示，卵巢早衰成因多元，可能與遺傳基因缺陷、免疫性疾病、抽菸習慣或放射線照射有關，而據近年臨床觀察，因卵巢早衰導致不孕的案例越來越多，推斷也與環境污染日益嚴重，以及現代女性生活壓力大息息相關。

他建議，即便工作繁忙，女性仍應適當紓解自身壓力，盡量維持規律的生活作息，避免抽菸等不良習慣。若於40歲前出現經期不規則、燥熱等疑似更年期症狀，則需盡快就醫診斷，尋求治療方法。

(中時 )