從軍是正確選擇？網嗆轟小英：正面握手背後補刀

2019年01月30日 12:45 中時電子報 戴安瑋

總統蔡英文（後）向官兵敬酒。（圖/中央社）

蔡英文總統昨慰問國軍時向國人喊話表示，從軍薪水很穩定，不論什麼原因決定加入國軍，都做了一個正確的選擇。對此，網友說，「正面握手讚美，背後辱罵補刀」、「又在騙」。

蔡英文是昨天前往台中清泉崗基地慰勉「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」、「陸軍砲兵第58指揮部」與成功嶺「陸軍步兵302、104旅」時表示，從軍薪水很穩定，不論什麼原因決定加入國軍，都做了一個正確的選擇。

網友在不公開社團《爆政公社》發文。翻攝《爆政公社》

張姓網友在《爆政公社》上發文表示，「如果不包括被文青罵米蟲、國家暴力、製造噪音、阻礙地方活化，服役時要他們有多遠滾多遠，空出土地讓地方政府炒地皮圖利」、「付出青春跟時間後，退休金不但要被政府剋扣，而且還不能抗議，否則就會被罵貪心、無恥，要他們共體時艱的話」，意指沒有前述這些原因的話，加入國軍會是正確選擇。

網友紛回應說，「不從軍比較好，被叫米蟲不好」、「所有的現役，等到未來退休還是會被叫米蟲，因為永遠會被人說不做事領的比年輕人還多，想清楚啊」還有網友說「騙子」、「又再騙」、「正面握手讚美，背後辱罵補刀」、「國軍在綠徒眼中，不需要時候就罵米蟲，國軍委屈了」。

(中時電子報)