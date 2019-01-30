追思江丙坤　連戰讚：正港的台灣精神、台灣之光

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前海基會董事長江丙坤去年底病逝，追思紀念會今早在台北國際會議中心舉行。前國民黨主席連戰致詞表示，江丙坤苦讀出身、默默實幹，長期為台灣經濟發展及兩岸和平努力、做出貢獻，「這就是正港的台灣精神、台灣價值、台灣之光」，江丙坤一生輝煌成就，肯定會在青史傳名、流芳百世。

「他的一生充滿無數輝煌功績及傲人成就，對台灣經濟轉型升級、兩岸和平發展都有很大的貢獻。」連戰回憶，江丙坤一生有50年時間從事公職，其中最重要的經歷為任職於政府各財經部門的18年，他歷任經濟部國貿局長、經濟部長、經建會主委，這段時間就是台灣經濟轉型升級發展的關鍵時刻，包含勞力密集產業轉型為資本密集產業、區域經濟整合結盟，以及兩岸經貿興起等重大發展。

連戰也說，回首與江丙坤在行政院共同打拼的點滴，好像是昨天的事情，江還擔任過國民黨副主席、不分區立委並當選立法院副院長，曾任職國民黨智庫副董事長兼執行長；2005年自己以國民黨主席身份訪問中國大陸，開啟國共兩黨對話，江丙坤也扮演關鍵、重要破冰角色；江任職海基會董事長期間，參與8次兩會會談、簽署18項兩岸協議，開啟兩岸制度化協商時代，奠定和平發展新局。

連戰表示，回首與江丙坤攜手打拼的過去，無論在政府部門、黨務系統或民間，拼命三郎使命必達的個性，可說是江丙坤最好的寫照，始終表露無遺，相信這就是江丙坤無論在哪部門任職，都能拼出一番成就的主因。

(中時 )

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