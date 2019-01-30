恰恰引退》彭政閔這兩項紀錄恐成「中職障礙」

2019年01月30日 12:49 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

中信兄弟球星「恰恰」彭政閔可能在本季結束後，結束19年職棒生涯。作為中職最穩定的打者之一，恰恰除了高打擊率還有選球耐心，是中職唯一生涯保送破千的打者，加上連16年打擊率3成、上壘率4成以上的紀錄，都是後人難以超越的「恰恰障礙」。

彭政閔在中職打滾18年，共有7季為單季保送王，生涯累積1002次四壞保送，其中包括78次故意四壞球。居次者是已經退休的「東哥」黃忠義，現役則以「大師兄」林智勝的545次最多，但林智勝僅1年是中職保送王，又已37歲，不可能超越恰恰的保送障礙。

由於打得夠久，恰恰也是中職的「生涯三振王」，但以一位生涯8季全壘打達兩位數、長打率將近5成的打者而言，18年累積1059次三振其實不多，純保送924次（不含故意四壞球）也非常接近，是投手相當頭痛的選球型打者。

也因為選球功力與打擊技巧，彭政閔從2001年新人球季開始，就締造一項後人難以超越的里程碑，連16年打擊率3成、上壘率4成以上，直到前年才受傷勢影響，以打擊率2成99、上壘率3成85中斷這項紀錄。儘管近兩年未再達標，恰恰的生涯上壘率4成34，仍是中職紀錄保持人。

雖然小時候因為扁平足跑不快，彭政閔卻靠苦練來彌補，生涯累積230次盜壘成功，也是中職歷來第4位「千安百轟百盜」俱樂部的成員（共6人），只用844場便達陣也是最快者。恰恰今年只要再敲43安，就能加入2000安俱樂部，要達成生涯200轟就相當困難。儘管只差10支，但他上次單季全壘打雙位數已是2013年，過去兩季共敲8轟。

(中時電子報)