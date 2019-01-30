唱紅《美國鼠譚》主題曲 美國男歌手詹姆士殷格朗66歲過世

2019年01月30日 12:46 中時 潘鈺楨

詹姆士殷格朗（右）與琳達朗絲黛合唱〈SomewhereOutThere〉。（翻攝自網路）

唱紅《美國鼠譚》主題曲〈SomewhereOutThere〉的美國著名R＆B男歌手詹姆士殷格朗（JamesIngram），美國時間過世，得年66歲。美國有線電視新聞網（CNN）報導，詹姆士殷格朗過世原因目前未對外公布，不過根據娛樂網站《TMZ》說法，原因可能為腦癌病發症。美國國家錄音學院院長尼爾波諾（NeilPortnow）表示：「詹姆士充滿感情的聲音和精湛的歌曲創作，對音樂產業產生了持久的影響。」

詹姆士殷格朗在80年代唱過不少金曲，包括與女歌手佩蒂奧斯丁（PattiAustin）合唱的〈BabyCometoMe〉，而〈SomewhereOutThere〉則是與女歌手琳達朗絲黛（LindaRonstadt）合唱。他也與昆西瓊斯（QuincyJones）創作出經典情歌〈JustOnce〉，麥可傑克森（MichaelJackson）的名曲〈P.Y.T.（PrettyYoungThing）〉也是出自他手。1993年，詹姆士也與葉蒨文合唱由情歌〈IBelieveinLove〉。

詹姆士曾獲曾獲14項葛萊美獎提名，以及兩項金球獎與兩項奧斯卡獎提名，他與男歌手邁克爾麥當勞（MichaelMcDonald）合唱的〈YahMoBThere〉以及歌曲〈OneHundredWays〉讓他勇奪葛萊美獎。

(中時 )