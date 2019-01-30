東華宿舍裝修？得標廠商慘被騙

2019年01月30日 13:25 中時 許家寧

警方循線逮捕5名取款車手，其中2人未成年。（許家寧翻攝）

廠商喜孜孜街到東華大學宿舍裝修標案，想不到竟是詐騙。（許家寧攝）

看準年關將近，校方多利用學期末裝修宿舍，有詐騙集團假冒花蓮國立東華大學行政人員佯稱有工程標案，要求廠商先匯20多萬元押金，廠商喜孜孜接獲標案，匯錢後音訊全無，才驚覺受騙報警，警方循線將5名車手逮捕到案，也呼籲民眾應向校方多查證。

警方表示，去年11月吉安鄉1名裝潢工向警方報案，稱接獲自稱東華大學學務處人員，指稱要外包「學生宿舍油漆及床架工程」，要求包商先匯款新臺幣20多萬元作為預先備料款項，被害人不疑有他匯款後對方音訊全無，撥打電話向校方求證才知一切都是假的。

花蓮縣警局組成專案小組配合警政署「斬手專案」，運用大數據進行相關分析，經層層抽絲剝繭，過濾數百筆影像資料，鎖定特定5名特定對象後，1月起兵分多路前往台南、台中、新北及高雄等地，循線將5名年輕男子到案，其中2人還是未成年。

少年供稱，為了躲避警方查緝還在外租屋，領完贓款後，每次約定「交款」地點不是偏遠郊區就是鄉間小路，有時候還會迷路。員警搖頭說，這些車手年紀輕輕，為貪圖豐厚報酬，工作輕鬆簡單，遂挺而走險，成為詐欺集團的取款車手。

警方查扣不法所得20餘萬元，29日依詐欺等罪嫌移送法辦，東華大學校方也呼籲，近期屢傳有不肖人士以工程施作為由，冒用校方名義進行詐騙，已有數起民眾遭受損失，呼籲民眾及本校教職員生親友接獲要求匯款電話，務必先向學校相關單位查證，以免遭受詐騙蒙受損失。

(中時 )