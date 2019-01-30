抓到了！行政院遭槍擊 警逮四名小屁孩

2019年01月30日 12:49 中時電子報 謝明俊 社會地方中心、中國時報

今(30日)上午行政院門口驚見一枚彈殼，驚動轄區中正一分局，警方調閱周邊視器畫面，逮到4名年輕男子。警方指出，這4名男子當時在車內玩槍，疑似不慎擊發，目前排除與政治因素有關，將釐清這4名男子的身分及槍枝來源，並進一步追查有無其他隱情。

行政院３０日上午７點多，遭人開一槍示威，保六總隊員警在中山北路上找到一枚彈殼，轄區中正一分局迅速調帶追查，嫌犯共乘一部轎車駛到行政院前開槍，警方根據車號目前已找到四名小屁孩，初步供稱是試槍好玩，並未有意對行政院示威。

今天早上7點多，駐守行政院的保六總隊員警，聽到一聲疑似槍響，員警警覺四處查看，結果在中山北路靠近忠孝東路處，找到一枚子彈彈殼。轄區中正一分局獲報，立即趕往封鎖現場採證封存彈殼，並調閱周邊監視器畫面追查。

警方初步檢視該枚彈殼，發現沒有火藥與彈頭，初判應無殺傷力，疑似道具槍所使用的空包彈。但因案發現場就在行政院旁，警方慎重追查，鎖定一輛由忠孝東路東往西方向行駛的小客車。

警方調帶分析發現，當時坐在車內的人沒有下車，坐在車內持槍對外擊發一槍，保六員警聽到上前查看，轎車立刻加速離去。警方根據車號追查，目前已找到車輛及車上四名年青人，據嫌犯初步供稱，是好玩試槍，沒有想到剛好是在行政院前，並無任何政治動機。

(中時電子報)