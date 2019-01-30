于右任墨寶回娘家 史博館與監察院簽約長期借展

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監察院首任院長、知名書法家于右任在任職監察院長期間完成「陸游黃州詩」、「國父嘉言」兩幅墨寶，101年從監察院移撥國立歷史博物館典藏。監察院今年1月與史博館簽訂于右任書法典藏品借展合約，讓兩幅墨寶「回娘家」，不僅讓監察院同仁緬懷老院長風範，也讓外賓得以欣賞名家的豪邁大作。

監察院長張博雅表示，監察院在民國20年2月2日成立，于右任也在同日宣誓就職院長，一直擔任到53年11月，這段期間他對書法非常有研究，因此他的標準草書是世人最欣賞的標準草書。監察院也在102年院會決議，將每年2月2日定為院慶日。

這次監察院向史博館借展的書法作品有兩組，一組是4聯屏的「陸游黃州詩」（三首：「遊山西村」、「入黃州」、「夜觀月」），另一組為單屏的「國父嘉言」，都是于右任在民國44、45年間，任職監察院長期間完成的書法作品，原先一直掛在監察院內，一直到101年前院長王建煊決定移撥史博館典藏。

張博雅說，于右任的墨寶是非常重要的國有珍貴財產，而且是在監察院完成的，監察院雖身為歷史古蹟，卻沒有任何真正的古文物存在於監察院，所以希望史博館能把這五幅書法送回監察院展出，歷經多次交涉，史博館今年1月與監察院簽約，讓監察院長期借展。

史博館館長廖新田指出，于右任擅長草書，除了從事歷代草書的研究與整理外，也致力於標準草書的書寫與推廣，書法成就為世人公認。

廖新田說，本次史博館與監察院的合作是兩年一期的借展，其中排定嚴格的檢視行程，典藏組固定每隔一季就會到監察院看典藏品有無損壞，同時也衡量監察院放置展品的地方溫濕度、光線等條件基本可行，經專業考量下才會借展。史博館會協助監察院做好文物保存，同時也開啟史博館「無牆博物館」的政策，讓這些文物能跟民眾長期、密切、接地氣的接觸。

(中時 )

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