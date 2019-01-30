年終獎金花在哪？可預測你10年後變窮或有錢！

2019年01月30日 13:15 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

快過年了，公司發放的年終獎金也陸續到手。一般上班族拿到這筆獎金，會怎麼花用呢？出國旅遊或包紅包給家人，或乾脆拿來投資理財，大家應有所規畫，坊間也出現一堆專家給建議。財經作家狄驤說，年終獎金怎麼花用？除了可看出理財商數，也關乎你的理財軌跡，將可預測10年後你會變窮人或有錢人。

狄驤在《商周.COM》個人理財專欄指出，坊間專家建議年終獎金該怎麼花，一般分為3個方案，A方案是用幾個紅包袋來管理，分別拿去存錢、投資和消費；B方案是拿去投資，期待可以錢滾錢；C方案是慰勞自己買包買衣服或出國去玩。

狄驤分析，如果你選的是A方案，那麼，可以預測出你10年後，還是和現在一樣是個小資或上班族，即使不會變更窮，但也不會變有錢人；如果選的是B方案，10年後應該是個比現在還窮的人；如果你選的是C方案，10年後，你不但是窮人，而且還會有不少負債。

狄驤指出，不論當下選擇哪個方案，這只是反映你目前的理財商數而己。真正最可怕而且影響力最大的，還是我們大腦裡的慣性機制。

如果你不只今年，而且是明年後年，連續5到6年的歲末，都用這個習性來處理你的年終獎金，這些連續性的行為和決策，就會形成一個軌跡。這個軌跡後面有個推力或驅力，押著你繼續往慣性的方向前進。

狄驤認為，3個方案選擇都不OK，答案很簡單，其實不只是年終獎金，你要做出有智慧的理財規畫，是要從你的每筆收入和支出，來做5到10年的計劃，而不是只到歲末才來想如何花錢或投資。也就是說，理財這門學問，不是以某筆收入，如年終獎金或中樂透或單一事件來當切入點下手的。

試想一下，10年後，你會站在自己的辦公大樓或地段不錯的自宅裡？或是站在路口舉牌？還是躺在車站角落或高架橋下的紙箱裡？狄驤指出，大部分人之所以沒有理財智慧，欠缺的是時間參數和風險管理。也就是說，20、30、40歲時就需設定理財策略。

狄驤說，從20歲到30歲間的理財策略，應該只專注在於一件事，那就是債務。30歲前，如果有任何收入，包括績效獎金或年終獎金，或是發票中了1,000元，都該先拿去還債。

如果30歲前債務還清了，你要想到的，是你50歲後「水桶收入」減少的人生，以及這幾十年間可能出現的風險，那就應該去買保險。保險買了，接下來有多出的收入，就要用來投資自己，而不是急著去買股票基金，亂投資一通。

隨著年紀增長，到了40歲，再來穩健投資，多出來的收入當成錢母，用錢母去滾出資產。這就是李嘉誠說的，即使現在的你只有小錢，但只要有智慧，遲早小錢也會滾出大錢的道理。

(中時電子報)