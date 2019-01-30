陸方加強兩岸旅客防疫宣導 陳吉仲：感謝第一時間表達善意

農委會主委陳吉仲今（30）日表示，感謝大陸願意在非洲豬瘟防疫上第一時間表達善意。（游昇俯攝）

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中時

大陸國台辦發言人馬曉光今（30）日表示，大陸非洲豬瘟疫情「沒有流行蔓延」，並已通過航空公司、口岸及旅行社進一步加強對往來兩岸旅客的宣導。對此，農委會主委陳吉仲表示，「非常感謝大陸願意第一時間表達善意」，但若疫情獲得控制，也期待陸方第一時間公布所有疫情資訊，讓亞洲國家防疫更有效率。

近來台灣海關於入境口岸嚴查大陸赴台旅客攜帶肉製品，馬曉光今日上午於例行記者會中表示，大陸高度重視非洲豬瘟疫情防控工作，已嚴格落實疫情排查、檢測、處置措施，目前疫情沒有流行蔓延；大陸民航部門亦已通知飛兩岸航線的航空公司，加強豬肉製品管控，做好對旅客的宣傳提示。

對於馬曉光聲稱大陸疫情沒有蔓延，陳吉仲表示，如果陸方疫情沒有蔓延，是否可將所有疫情資訊第一時間公布出來，讓所有亞洲地區國家知道；比如說陸方向OIE通報爆發疫情縣市的資料我們看得到，但其他未通報案例有多少畜牧場、多少豬隻被撲殺，流向去哪裡，若能第一時間知道，有助台灣做邊境阻絕工作。

他說，陸方若認為它的疫情有控制住，所有他的國人所攜帶的肉製品，可否在其境內作完全管制，而不是讓亞洲地區國家在邊境大量執行肉製品禁止進口的工作。

針對馬曉光表示陸方已通過航空公司、旅行社等加強來往兩岸旅客的宣導，陳吉仲也說，非常感謝大陸願意第一時間表達這樣的善意，期待後面更多的合作，包括其境內的電子商務平台，可否不要讓境外消費者訂購它的肉製品，或是對其出境國人，不只是宣導，還能在其機場港口主動告知不要攜帶肉製品，這樣所有亞洲國家在防疫上就會更有效率。

(中時 )

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