影》彭政閔落淚：今年結束將卸下球員身分

2019年01月30日 13:10 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

彭政閔記者會直播

中職中信兄弟今天下午2時將於中國信託金融園區，為看板球星「恰恰」彭政閔召開記者會，宣布「重大消息」。40歲的彭政閔在記者會上落淚宣布：「今年球季結束後，我將卸下球員身分，往後身份我會繼續專研自己的專業，把自己所學奉獻給愛棒球的球員和球迷朋友們，再次謝謝大家的支持與肯定。」

彭政閔表示，很榮幸能參與中職19年，有很多喜怒哀樂，從剛進職棒最低潮的時期和最豐盛的時期，這樣起伏多次的情況，經歷兩聯盟合併和許多球隊易主，還有一個個隊友朋友的離開跟引退，慶幸自己能打到現在。這19年裡很高興能認識這麼多記者朋友，還有球迷朋友的支持跟鼓勵，非常感謝中信兄弟球團給他這個舞台，也幫他辦了這麼盛大的記者會，可以親自跟大家說明球員生涯的規畫。

至於退休的決定，彭政閔覺得時間差不多了，「覺得時間差不多了，這幾年下來看到許多年輕球員都蠻有實力、蠻可惜，中職現在只有4隊，自己也覺得時間到了，可以完成一個責任。」

彭政閔也將是最後一位走下職棒舞台的「二代象」成員，他在記者會上也微笑說：「我們二代象的最後一個球員要退休了！」也希望在自己職棒生涯的最後1年，再幫中信兄弟贏一座總冠軍。

彭政閔此前宣布與中信兄弟再續1年球員約，今天卻要召開記者會，可能宣布打完今年球季後退休。（資料照／鍾亞芳攝）

記者會前報導

彭政閔從2001年加入中信兄弟的前身兄弟象，共披黃衫贏得4座中職總冠軍，陪伴象迷締造隊史第2次「三連霸」，也走過假球衝擊的低谷，被譽為「假球絕緣體」，也是象迷心中無可取代的精神領袖，生涯保送、三振與上壘率都是中職紀錄保持人。

在這場中信兄弟為彭政閔召開的記者會中，除了可能正式做出退休宣告，球團本季對於恰恰引退有哪些配套規畫，退休後對他有何種職務安排，甚至是否會將彭政閔的23球衣一併退休成為「永久欠番」，都是記者會的焦點。

(中時電子報)