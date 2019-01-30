林佳龍一句話　讓勞動部白忙

2019年01月30日 13:41 中時 陳祐誠

今年春節連續假期長達9天，客運疏運成為挑戰，業者向勞動部爭取放寬《勞基法》7休1規定獲准，但交通部長林佳龍25日卻說，不贊成司機長時間駕駛，還要公布業者名單。今日公路總局統計出爐，49家客運業者繼續以7休1為原則排班，勞動部白忙一場。

據悉，49家業者裡面，約有10家打算以10休1來排班，不過到昨日都還在觀望，由於林佳龍喊話希望客運業以7休1排班，業者在公路總局勸說下，提前調度人力休假，並承租遊覽車補足運能。

公路總局表示，49家公路客運業者全數以7休1為原則排班，各客運公司安排駕駛勤務時，應掌握各駕駛員身心健康狀況，合理安排班表，並督促所有客運業者確實遵守相關工時規定。

在工時監督方面，公路總局強調將依前、中、後3個階段督導，事前除完成整備工作，並要求業者先提報駕駛人出勤表，每日下午5時再提報次日更新之出勤表。

事中會透過公路客運動態資訊系統，查核當班駕駛人的工時、休息時數是否符合規定，動態系統也會在駕駛員工時屆滿前一小時，自動發出告警，通知業者、監理人員注意，並搭配聯稽路檢人員實地查核。事後則透過動態系統查核出勤及行車有異常情形，或經聯稽路檢註記的業者，公路總局也會與勞檢單位實施專案聯合稽查。

林佳龍今日上午前往台鐵樹林調車場視察，被問到是否能保證春節國道北高6小時到達，他沒有正面回應，只說目前已善用智慧運輸、大數據、網站App等方式宣導，呼籲用路人提前做規劃，應該不會有大塞的情況。

(中時 )