春天藝術節又來了 高市國、高市交輪番上陣

2019年01月30日 13:13 中時 林宏聰

高雄春天藝術節以音樂類節目著稱，今年除3月草地音樂會外，高雄市交響樂團、高雄市國樂團規畫豐富節目，不僅有國樂界「王與后」的對話交流，也有法國美少女音樂家露西安‧勒諾丹‧瓦里宛如「小號精靈」般的演出，場場精彩可期。

3月23日在文化中心至德堂「王與后的對話」音樂會，由新加坡葉聰客席指揮，他是首位跨越交響樂團、國樂團音樂總監的指揮，搭配二胡演奏家于紅梅、空靈琵琶美女演奏家趙怡然同台飆技。

4月20日「笛情亞韻」是高市國第3度與中國三冠笛王戴亞合作，帶來《雪意斷橋》；胡琴才女彭苙榳則以《天上的雲》道出對前人的思念。

「舊城隨想」6月1日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳上演，中國弓弦藝術代表人物宋飛、琵琶青年型男江洋與高市國合作，值得樂迷期待。

而高市交集結法國小號美少女音樂家露西安‧勒諾丹‧瓦里、台灣知名鋼琴家嚴俊傑、奧地利籍指揮克里斯多夫‧坎沛斯崔尼攜手合演，「頂尖交鋒─小號精靈與鍵盤天才」音樂會4月14日將在至德堂激起火花。

此外，「十二生肖的故事」音樂會特選聖桑《動物狂歡節》、穆索斯基《展覽會之畫》等耳熟能詳曲目，5月4日邀親子共賞。

5月12日的「冰火‧星系之歌」由南韓「小提琴女神」金本索里帶來熱情如火的曲目，冰系則由近百人樂團、三管編制演繹《霍爾斯特：行星組曲》，最後《馬修斯：冥王星，再生者》結合衛武營亞洲最大管風琴演奏，震撼力破表。

高市交並首度攜手西班牙PerPoc偶劇團，音樂融合偶劇，6月15日在大東文化藝術中心僅此一場。

高雄春天藝術節由高市交、高市國所主演的各節目，購票洽兩廳院售票系統，詳細節目資訊可上「高雄市愛樂文化藝術基金會」官網或「高雄春天藝術節」官方臉書查詢。

(中時 )