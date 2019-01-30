過年去哪玩？全台走春景點攻略一張圖全包

2019年01月30日 13:14 中時電子報 黃慧雯

再倒數3天就要進入春節9連休，打算在國內過年的民眾，出遊計劃擬定好了嗎？農曆新年到元宵節期間，一趟好玩又應景的走春行程，可以讓你過個精彩的好年！《易遊網》精選這段期間具話題性或季節性的景點，提供「全台走春玩點推薦攻略」推薦給民眾參考，就算過年不出國也不無聊！

春暖花開迎新年，安排賞花行程是很應景的走春玩法！除了台中武陵農場、南投九族文化村、嘉義阿里山等中南台灣的櫻花季外，花東花海也正值花季期間，像是花蓮富里花海或台東池上花海，粉紫色系的波斯菊和金黃色的油菜花同步綻放，喜愛打卡拍照的旅客，保證會佔滿你的記憶體。此外，即將在4月24日閉幕的台中花博，也推薦民眾趁春節假期走訪一趟，在過年期間還加入了節慶佈置和主題活動，增添新年喜氣氣氛。

阿里山賞櫻情境圖。(圖／易遊網)

若想來趟生態之旅，一定要把握只到3月底前才看得到的紫斑蝶，全世界僅有台灣茂林的「紫蝶幽谷」和墨西哥的「帝王斑蝶谷」才有的越冬型蝴蝶谷，可說是相當稀有，加上茂林「紫蝶幽谷」曾獲得《米其林台灣綠色指南》三星級(最高等級)必遊推薦的肯定，是值得親自走訪的景點。此外，位於屏東有著墾丁小奈良之稱的「鹿境生態梅花鹿園」，是全台第1個人工復育、訓養，並開放互動、餵食的梅花鹿生態園區，旅客可近距接觸差點瀕臨絕跡的梅花鹿，感受鹿兒們的萌魅力！

茂林紫蝶幽谷。(圖／茂林風景管理處提供)

喜歡濃厚節慶氣氛的旅客，走訪燈會欣賞璀璨燈景，不僅浪漫也相當喜氣。像是台南月津港燈節2月2日開幕登場，大型藝術燈飾搭配水面倒映光影，讓夜晚增添一抹夢幻氣息；即將在2月19日元宵節展開的台灣燈會，今年結合台灣在地意象，打造綿延5公里的華麗燈飾，相當繽紛熱鬧。另外，新年去廟宇祈福也是必備的傳統習俗，大甲鎮瀾宮是全台最知名的媽祖廟之一，亦是中部地區規模最大的廟宇，有計劃到中部旅遊的民眾，前往香火鼎盛的大甲鎮瀾宮，求個平安、討個好兆頭，也是不錯的選擇。

2019台灣燈會在屏東。(圖／屏東縣政府提供)

搭配新年、元宵走春，易遊網推出多種主題行程供民眾參考，包含春節出發，搭乘環島之星玩花東、賞花海，初四、初五還有餘位；【環島之星˙花蓮+墾丁+高雄 豐富4天】，造訪墾丁小奈良看梅花鹿，除夕前週末、初四、初五僅剩少數席次；【環島之星˙屏東大鵬灣燈會+高雄豐富2天】2月19日至3月3日燈會期間天天出發；【郵輪式列車˙大甲鎮瀾宮˙三星蔥派DIY‧礁溪2天】2月16日南部出發，僅有一梯，敬請民眾把握機會。

(中時電子報)